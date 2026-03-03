استهداف ميناء عماني بالمسيّرات.. والإمارات تتصدى لصواريخ إيرانية

أعلنت سلطنة عمان عن تعرض ميناء الدقم التجاري لاستهداف بالمسيّرات، كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن تعرض أجوائها لعدد من المسيرات والصواريخ الإيرانية، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد مصدر أمني عماني، بتعرض خزانات الوقود بميناء الدقم التجاري للاستهداف بعدد من المسيّرات أصابت أحد خزانات الوقود، وتمت السيطرة على الأضرار الناتجة دون تسجيل أية إصابات بشرية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن سلطنة عُمان تؤكد "إدانتها للاستهداف، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الحدث".

أما في أبو ظبي فأعلنت وزارة الدفاع -في تدوينة على منصة إكس- عن تعامل الدفاعات الجوية الإماراتية مع رشقة من الصواريخ البالستية القادمة من إيران.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر اليوم، اعتراض 8 مسيرات بالقرب من الرياض ومدينة الخرج التي تضم قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وقال المتحدث باسم الوزارة تركي المالكي- في تدوينة على حساب الوزارة عبر منصة إكس-، إنه تم اعتراض وتدمير 8 مسيَّرات بالقرب من مدينتَي الرياض والخرج دون مزيد من التفاصيل.

أما في الكويت، فقد انطلقت صفارات الإنذار مجددا في مختلف أرجاء البلاد، كما أعلن الجيش الكويتي، فجر الثلاثاء، التصدي لصواريخ ومسيرات في أجواء البلاد.

وقال الجيش، في بيان، إن القوات المسلحة تعاملت مع موجة من الصواريخ والمسيرات التي تم رصدها في أجواء دولة الكويت حيث نقوم بتنفيذ مهام في التصدي لها.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان، قوله إنه "ما تم رصده منذ بدأ العدوان الإيراني على مختلف أجواء دولة الكويت بلغ 178 صاروخا بالستيا و384 طائرة مسيرة".

ودعت وزارة الداخلية البحرينية،فجر اليوم، مواطنيها إلى التوجه لأقرب مكان آمن عقب انطلاق صفارات الإنذار.

وأعلنت البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت وأسقطت 70 صاروخا و76 مسيرة، أطلقت من إيران منذ بدء هجماتها على البلاد قبل 3 أيام.

جاء ذلك في بيان صدر عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أكدت فيه أنه ماضية في التصدي لكافة الاعتداءات الإيرانية التي لا تزال تستهدف عشوائيا بالصواريخ والمسيرات مناطق متفرقة من المملكة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الشيخ عيسى الأمريكية بالبحرين بالصواريخ والمسيرات، وأضاف" دمرنا المبنى الرئيسي للقيادة وهيئة الأركان بالقاعدة الأمريكية في البحري بـ20 مسيرة و3 صواريخ" وقال إن "هجومنا على القاعدة الجوية الأمريكية بالبحرين أدى إلى إضرام النيران في خزانات وقودها"

ولليوم الثالث تواليا تطلق إيران صواريخ ومسيرّات على ما تقول إنها قواعد عسكرية ومصالح أمريكية بدول عربية بينها الكويت، ردا على هجوم إسرائيلي أمريكي تتعرض له إيران منذ السبت.

وخلال يومين، تعرضت 9 دول عربية، هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق، لهجمات من إيران.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ صباح السبت هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة عشرات الإيرانيين، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.