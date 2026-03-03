عاجل,
عاجل | وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني: استهداف خزانات وقود بميناء الدقم التجاري بعدد من المسيرات

Published On 3/3/2026
آخر تحديث: 10:37 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

