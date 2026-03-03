هيئة البث الإسرائيلية: استهداف مجلس خبراء القيادة بإيران خلال اختيار مرشد جديد

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مسؤولا رفيعا أفاد بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ هجوما استهدف مجلس خبراء القيادة في إيران خلال اجتماعه لاختيار مرشد أعلى جديد للبلاد.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر أمنية، أن القصف طال مقر المجلس خلال عملية فرز أصوات انتخاب المرشد الجديد، مشيرة إلى أن بعض أعضاء المجلس لم يكونوا حاضرين في الاجتماع لحظة الاستهداف.

وفي المقابل، نقلت وكالة مهر الإيرانية عن مصادر رسمية قولها إن المبنى الذي تعرض للقصف في مدينة قم هو مقر فرعي قديم تابع لمجلس خبراء القيادة، ولا يُستخدم لعقد الاجتماعات الأساسية أو الجلسات الرسمية.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال في مقابلة مع قناة الجزيرة إنه سيتم اختيار مرشد أعلى جديد خلال يوم أو يومين.

وفي وقت سابق، نشر حساب يحمل اسم "الموساد بالفارسية" على منصة إكس رسالة قال فيها: "لا يهم من يتم اختياره اليوم، فمصيره قد كُتب؛ وحده الشعب الإيراني هو من سيختار قائده القادم".

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، سمّتها تل أبيب "زئير الأسد" بينما أطلقت عليها واشنطن اسم "الغضب الملحمي"، أودت بحياة المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين ومدنيين، وردّت طهران بعملية "الوعد الصادق 4".

وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل أن الضربة الافتتاحية أدت إلى مقتل 49 من كبار القادة الإيرانيين.

واستهدفت الضربات المشتركة عشرات المواقع في طهران ومدن قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج وتبريز، وأسفرت عن مقتل عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خمينائي.