أفادت وزارة الدفاع السعودية بأن السفارة الأمريكية في الرياض تعرضت لهجوم بمسيرتين بحسب التقديرات الأولية.

وقال المتحدث العسكري السعودي اللواء تركي المالكي "تعرّضت السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى".

وذكرت قناة "فوكس نيوز" أن السفارة الأمريكية في الرياض كانت خالية وقت هجوم إيراني بطائرات مسيرة، ولم تسجل أي إصابات.

من جهتها، قالت السفارة الأمريكية في الرياض إنها تنصح المواطنين الأمريكيين المقيمين في السعودية بالاحتماء حيثما كانوا على الفور.

وأظهرت بيانات ملاحية من موقع "فلايت رادار" تعليق وتحويل رحلات متجهة إلى مطار الرياض بعد التقارير عن الانفجارات إثر هجوم بمسيرات.

وكانت رويترز نقلت ⁠عن ⁠3 مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أن دوي انفجار قوي ⁠سُمع، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من مبنى السفارة الأمريكية بالرياض في وقت مبكر من اليوم ‌الثلاثاء، وذكر أحد المصادر أن الحريق محدود.

وقال مصدران ⁠إن دخانا ⁠أسود شوهد وهو يتصاعد فوق الحي الدبلوماسي في الرياض ‌الذي يضم البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وفي تعليق له على الحادث، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لشبكة "نيوز نيشن" إن الرد على هجوم السفارة الأمريكية بالرياض وعلى قتلى الجيش الأمريكي قادم قريبا.