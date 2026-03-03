عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: مخزوننا من صواريخ الاعتراض لم ينضب ولدينا ما يكفي للتعامل مع الخطر المستمر

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن قطر لم تُبلَّغ مسبقًا من إيران بالهجمات الصاروخية، مؤكدًا أن الاستهداف الأخير شمل كامل أراضي الدولة وليس المنشآت العسكرية فقط. وشدد على أن هذه الهجمات لن تمر دون رد.

وأوضح الأنصاري في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن القوات القطرية وجّهت إنذارًا للطائرتين الحربيتين الإيرانيتين قبل إسقاطهما، مشيرًا إلى أن عمليات البحث عن طاقميها لا تزال جارية.

وأضاف الأنصاري أن دولة قطر أثبتت أنها غير قابلة للتهديد، وأن القوات المسلحة ما زالت في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تصعيد، مؤكدا أن مخزون قطر من صواريخ الاعتراض لم يتأثر، وأن لدى الدولة القدرات الكافية لمواجهة الخطر المستمر.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية صرح -أمس الاثنين- بأن أنظمة الدفاع أسقطت 89 صاروخا إيرانيا من أصل 93 استهدفت قطر، وذلك في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

كما قال الأنصاري في تصريحات لشبكة "سي إن إن "الأمريكية أمس إن "الهجمات الإيرانية التي تم اعتراضها استهدفت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطار الدولي".

وأكد الأنصاري أن الدوحة لا تُجري حاليا أي تواصل مع الحكومة الإيرانية، مضيفا أنه "في نهاية المطاف سيتم حل هذه الأزمة على طاولة الحوار".