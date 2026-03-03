صور فضائية لأضرار هجمات إيرانية في الكويت والسعودية والإمارات والبحرين

أظهرت صور أقمار صناعية حديثة التقطت مطلع مارس/آذار 2026 آثار أضرار بمواقع إستراتيجية في 4 دول خليجية، جاءت عقب هجمات إيرانية استهدفت قاعدة جوية في الكويت، ومنشأة طاقة في السعودية، وميناء تجاريا في الإمارات، ومقرا بحريا يعد مركزا لقيادة عمليات الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

آثار استهداف مصفاة رأس تنورة شرقي السعودية

في السعودية، أظهرت صور أقمار صناعية حديثة -التقطتها شركة فانتور يوم الأحد الثاني من مارس/آذار 2026- آثار هجوم بطائرة مسيرة استهدف مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية.

وبينت اللقطات وجود آثار احتراق موضعية داخل أحد أقسام المنشأة، إلى جانب انتشار آليات وفرق إطفاء في محيط الموقع، مما يشير إلى اندلاع حرائق أعقبت الهجوم.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية إنه جرى اعتراض وتدمير مسيرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة.

كما أعلنت وزارة الطاقة السعودية، يوم الاثنين، إيقاف بعض الوحدات التشغيلية في مصفاة تكرير البترول في رأس تنورة بصورة احترازية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن المصفاة تعرضت صباحا لأضرار محدودة بسبب سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض طائرتين مسيرتين في محيطها، مما أدى إلى نشوب حريق محدود جرى التعامل معه فورا من قبل فرق الطوارئ، دون تسجيل إصابات أو وفيات.

آثار القصف داخل قاعدة علي السالم بالكويت

في الكويت، أظهرت صور ملتقطة في الأول من مارس/آذار الجاري آثار تدمير داخل قاعدة علي السالم الجوية، وأوضحت اللقطات تضرر القاعدة في 9 نقاط.

وتركزت الأضرار في منطقة مدينة الخيام داخل القاعدة، حيث تضررت أربع خيام، إلى جانب مبنى ومنشأة وموقع لوجستي غرب تلك الخيام، الواقعة شمال شرق القاعدة الجوية.

كما أظهرت الصور أضرارا واضحة في خيمتين جنوب غرب المدينة، ومبنى شمالها وخيمة في وسطها، إضافة إلى خيمة ومنشأة لوجستية شرق المدينة.

آثار القصف الإيراني في جبل علي بدبي

وفي الإمارات، أظهرت صور أقمار صناعية ملتقطة في الأول من مارس/آذار الجاري تصاعد ألسنة الدخان من ميناء جبل علي في دبي عقب تعرضه لقصف إيراني، وفق ما ورد في الرواية المتداولة.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر منصة إكس، بأن شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض الجوي تسببت في وقوع حريق في أحد أرصفة ميناء جبل علي دون وقوع أي إصابات، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني في دبي تعاملت على الفور مع الحريق، في حين تواصل جهودها للسيطرة عليه.

صور أقمار صناعية تُظهر أضرارا في مقر الأسطول الخامس الأمريكي

وفي البحرين، أظهرت صور أقمار صناعية ملتقطة في الأول من مارس/آذار أضرارا في القاعدة البحرية بميناء سلمان، التي تعد المقر الرئيسي للأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية، وذلك عقب القصف الإيراني.

وأظهرت اللقطات إصابات مباشرة طالت أكثر من قبة رادارية داخل القاعدة، إلى جانب أضرار واسعة لحقت بعدد من المنشآت والمباني الواقعة ضمن نطاق المقر.

وتقع القاعدة البحرية في ميناء سلمان ضمن منشأة تستخدم مقرا لقيادة العمليات البحرية الأمريكية في منطقة الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر، مما يمنح الموقع أهمية إستراتيجية ضمن انتشار القوات البحرية الأمريكية في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في سياق تصعيد عسكري متسارع بين إيران وإسرائيل، اتسع نطاقه ليشمل مصالح وقواعد أمريكية في المنطقة. وتفاقم الأمر بعد اغتيال المرشد الإيراني على خامنئي، مما زاد من وتيرة الهجمات الإيرانية انتقاما لمقتله.