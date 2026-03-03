شوارع طهران تتحدى الحرب بأكبر مسِيرة سيارات

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، في اليوم الثالث من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، أكبر مسِيرة سيارات منذ اندلاع العمليات العسكرية، فضلا عن ظهور ثانٍ للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان منذ بداية الحرب.

ووفق مراسل الجزيرة في طهران صهيب العصا، فقد جابت عشرات السيارات شوارع العاصمة، في رسالة تحدٍّ، رافعة الأعلام الإيرانية ومرددة هتافات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، في مشهد نادر وسط العاصمة شبه الخالية من الحركة اليومية.

ووصف مراسل الجزيرة هذه المسِيرة بأنها الأكبر التي تشهدها طهران منذ 3 أيام، لافتا إلى أن الحركة النهارية في العاصمة كانت شبه معدومة خلال اليومين الماضيين، وكانت السيارات تعد على أصابع اليد الواحدة، مما يجعل حجم المسِيرة الحالية استثنائيا.

على الصعيد الميداني، أشار المراسل إلى ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية والأمريكية منذ بداية الحرب إلى أكثر من 555 إيرانيا، من بينهم 165 سقطوا في استهداف لمدرسة طالبات في مدينة ميناب جنوبي البلاد صبيحة السبت.

وفي العاصمة، استمرت الغارات منذ صباح أمس الأحد وحتى ساعات ما بعد ظهر اليوم، مستهدفة مواقع الشرطة ومراكز الأمن الداخلي، خصوصا في منطقة "عباس آباد" شرقي طهران، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا، بينهم مدنيون.

وتكشف هذه الاستهدافات -وفق مراقبين- محاولة إسرائيلية لضرب الجبهة الداخلية الإيرانية وتقويض السيطرة الأمنية في العاصمة، في وقت تواصل فيه القوات المسلحة الإيرانية (الحرس الثوري أو الجيش) الرد بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل واستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وعلى المستوى السياسي، شهدت طهران أيضا ظهورا لافتا للرئيس بزشكيان للمرة الثانية في الميدان، حيث تفقد عددا من الوزارات، في مؤشر على محاولة السلطات الإيرانية تعزيز الوجود الرسمي وسط تصاعد الغارات.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة المرشد علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين ومدنيين. وتردّ إيران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية بدول خليجية، بعضها ألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.