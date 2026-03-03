سويسرا: قناتنا الدبلوماسية بين أمريكا وإيران لا تزال مفتوحة

قالت سويسرا الاثنين إن قناتها الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مفتوحة، رغم اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وذكرت وزارة ‌الخارجية السويسرية -في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة رويترز- أنها "متاحة للطرفين وتعمل في الاتجاهين". ولم تخض في التفاصيل.

وأضافت الوزارة أن كل السفارات السويسرية في المنطقة لا تزال ‌تعمل وتقدم الدعم للمواطنين الذين يطلبون مساعدة ‌من ‌هناك.

وتفاوضت الولايات المتحدة وإيران في جنيف بوساطة عُمانية حتى اللحظة الأخيرة، قبل أن تشن واشنطن وتل أبيب الحرب يوم السبت الماضي.

يذكر أن سويسرا حصلت على تفويض بأن تكون "قوة حماية" محايدة تمثل المصالح الدبلوماسية الأمريكية في إيران، منذ ثورة 1979 عندما قطعت واشنطن وطهران العلاقات.

وتتولى سويسرا تمثيل مصالح الولايات المتحدة في إيران بعد أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية بالعاصمة الإيرانية عام 1979.

غير أن عددا من الشخصيات السويسرية المعنية بالسياسة الخارجية توجِّه الآن انتقادات لهذا التفويض الممنوح للبلاد "كدولة حامية" في إيران.

والمقصود بمصطلح "القوة الحامية المحايدة" أو "الدولة الحامية" هو دولة أو هيئة إنسانية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تشارك في النزاع المسلح، وتكلَّف برعاية مصالح أطراف النزاع وحماية المدنيين والجرحى، وضمان تطبيق اتفاقيات جنيف تحت إشراف دولي.