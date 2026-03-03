رويترز: جنود أمريكيون أطلقوا النار على متظاهرين اقتحموا قنصلية كراتشي

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولَين أمريكيَّين، أمس الاثنين، قولهما إن قوات مشاة البحرية الأمريكية أطلقت النار على متظاهرين خلال اقتحامهم القنصلية في كراتشي مطلع الأسبوع، وهو ما قد يُؤدي إلى تصعيد حاد في التوتر بالبلاد، وسط احتجاجات واسعة النطاق على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

ولقي 10 أشخاص حتفهم، أول أمس الأحد، عندما اخترق المتظاهرون السور الخارجي للقنصلية بعد مقتل خامنئي في غارات جوية على إيران.

وذكرت الوكالة أنه استنادا إلى معلومات أولية، قال المسؤولان الأمريكيان إنه لم يتضح بعد إذا ما كانت رصاصات مشاة البحرية قد أصابت أو قتلت أي شخص. كما لم يعلما إذا ما كانت جهات أخرى تحمي البعثة، بما في ذلك حراس الأمن الخاص والشرطة المحلية، قد أطلقت النار.

وأفادت الوكالة بأن هذا هو أول تأكيد من مسؤولين أمريكيين أن مشاة البحرية شاركوا في إطلاق النار على المتظاهرين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإقليمية سوخديف أسارداس همناني إن أفراد "أمن" أطلقوا النار، دون تحديد انتمائهم.

وغالبا ما يتولى متعاقدون من القطاع الخاص وقوات محلية العمليات الأمنية اليومية عند البعثات الدبلوماسية الأمريكية، وتؤكد مشاركة مشاة البحرية في الأمر مدى خطورة التهديد من وجهة نظر القنصلية.

وباكستان هي موطن ثاني أكبر عدد من الشيعة في العالم بعد إيران. وحظرت البلاد أمس الاثنين التجمعات الكبيرة في جميع أنحاء البلاد بعد انتشار الاحتجاجات على الضربات الجوية على إيران وورود تقارير عن مقتل 26 شخصا في أنحاء باكستان.

وكان المتظاهرون قد رددوا، الأحد الماضي، هتاف "الموت لأمريكا! الموت لإسرائيل!" خارج القنصلية، وسُمع صوت إطلاق نار وشوهد إطلاق الغاز المدمع في الشوارع المحيطة بها.

وقال مسؤول في شرطة كراتشي لرويترز إن الطلقات النارية جاءت من داخل أسوار مبنى القنصلية.

ودعا الزعماء الشيعة إلى مزيد من الاحتجاجات في لاهور وكراتشي على الرغم من الحظر المفروض على التجمعات العامة في جميع أنحاء البلاد.

وتقع السفارة الأمريكية في باكستان في العاصمة إسلام آباد، وهناك قنصليتان أخريان في بيشاور ولاهور.

وأغلقت الطرق المؤدية إلى القنصلية الأمريكية في كراتشي مع وجود مكثف للشرطة في المنطقة. واتخذت تدابير مماثلة حول البعثتين الأمريكيتين في لاهور وإسلام آباد.