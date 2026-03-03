خسائر الجيش الأمريكي مع نهاية اليوم الثالث للحرب على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) -مساء الاثنين- ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف جنودها إلى 6، بالإضافة إلى إصابة 18 آخرين بجروح وُصفت بـ"الخطيرة"، وذلك في إطار العمليات العسكرية المشتركة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وفي بيان لها، أوضحت "سنتكوم" أنه حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:00 بتوقيت غرينتش) من يوم الثاني من مارس/آذار، لقي 6 جنود أمريكيين حتفهم خلال العمليات القتالية، كما أشارت -في منشور منفصل عبر منصة "إكس"- إلى استعادة رفات جنديين كانا في عداد المفقودين، إثر استهداف منشأة في المنطقة خلال الهجمات الإيرانية الأولى.

ونقل موقع "أيه بي سي نيوز" الأمريكي عن المتحدث باسم "سنتكوم" تيم هوكينز تأكيده إصابة 18 جنديا أمريكيا بجروح خطيرة في إطار هذه العمليات، في حصيلة محدَّثة بعد إعلان سابق للقيادة المركزية صباح الاثنين مقتل 4 جنود.

نيران صديقة

على صعيد متصل، أفادت "سنتكوم" بسقوط 3 طائرات أمريكية من طراز "إف-15 إي سترايك إيغلز" كانت تحلق فوق الأجواء الكويتية، عازية الحادث إلى "نيران صديقة" من الدفاعات الجوية الكويتية "عن طريق الخطأ"، خلال اشتباكات جوية مع طائرات ومسيرات وصواريخ إيرانية.

وبيّنت القيادة المركزية أن أفراد الطاقم الستة قفزوا بالمظلات من الطائرات الحربية الثلاث -التي تبلغ قيمة الواحدة منها نحو 100 مليون دولار أمريكي- ونجوا من الحادث.

وأفادت "سنتكوم" -أمس الأول الأحد- بأنه تم تدمير مقر قيادة الحرس الثوري الإيراني في الضربات الأمريكية الإسرائيلية.

وأشارت -عبر منصة إكس- إلى أن الحرس الثوري الإيراني "قتل أكثر من ألف أمريكي خلال الأعوام الـ47 الماضية"، مضيفة أن "أمريكا تملك أقوى جيش على الأرض، ولم يعد للحرس الثوري الإيراني مقر قيادة".

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن بلاده -خلافا للولايات المتحدة- مستعدة لخوض حرب طويلة الأمد، مضيفا في تغريدة على إكس: "سنجعل أعداءنا يندمون على حساباتهم الخاطئة".

وفي المقابل، توعد ترمب إيران بضربها بقوة، معتبرا أن "الموجة الكبيرة" لم تحدث بعدُ وستأتي قريبا، وقال إنه لا يستبعد إرسال قوات إلى إيران.

وشنّت أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران منذ صباح السبت، أسفر عن مقتل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي وعشرات القادة العسكريين الإيرانيين، بالإضافة إلى استهداف دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ.

وردَّت طهران بإطلاق موجة صاروخية واسعة استهدفت مناطق متفرقة من إسرائيل، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين وإلحاق دمار بالبنية التحتية.