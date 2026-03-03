حصيلة أربعة أيام.. دول الخليج تتصدي لأكثر من 1700 صاروخ ومسيّرة إيرانية

أعلنت السلطات الرسمية في دول الخليج عن تعاملها مع أكثر من 1700 هجوم إيراني بالصواريخ والمسيّرات، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران صباح السبت الماضي.

وفي بيانات مختلفة، أكدت السلطات في قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين عن تصديها لمعظم الهجمات.

قطر

فقد أكدت وزارة الدفاع القطرية أنه جرى التصدي لطائرتين مقاتلتين من طراز "سو-24" (SU-24)، و3 صواريخ كروز، و98 صاروخا باليستيا من أصل 101، و24 طائرة مسيّرة من أصل 39.

وشددت الوزارة -في بيان تضمن ملخصا لإجمالي الهجمات- على أن القوات المسلحة القطرية تمتلك كل القدرات والإمكانات اللازمة لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.

السعودية

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي صباح الثلاثاء اعتراض وتدمير 8 مسيَّرات بالقرب من مدينتي الرياض والخرج.

وأفادت وزارة الدفاع بأن السفارة الأمريكية في الرياض تعرضت فجر الثلاثاء لهجوم بمسيّرتين وفق التقديرات الأولية.

وأمس الاثنين، أعلنت الوزارة اعتراض وتدمير 5 مسيّرات بالقرب من قاعدة الأمير سلطان الجوية، ومسيّرتين أخريين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة، وفق الوزارة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة تركي المالكي وقوع حريق محدود بالمصفاة جراء سقوط شظايا بعملية الاعتراض، دون إصابات بالمدنيين.

وأفاد بأنه تمت السيطرة على الحريق في منشأة التكرير التابعة لشركة أرامكو السعودية، مؤكدا أن "الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادث، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشأة واستمرار العمليات".

الإمارات

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع -مساء أمس الاثنين- أنه جرى تدمير 161 صاروخا باليستيا إيرانيا من أصل 174 صاروخا أطلقت باتجاه البلاد، وأن 13 منها سقطت في مياه البحر.

وذكرت الوزارة أنه جرى رصد 689 طائرة مسيّرة إيرانية، واعتراض 645 منها، في حين سقطت 44 داخل أراضي الدولة، كما جرى رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.

وأسفرت الهجمات الإيرانية -وفق الوزارة- عن 3 قتلى و68 إصابة بسيطة، وبعض الأضرار الجانبية.

الكويت

وأكدت وزارة الدفاع الكويتية الثلاثاء أنها تعاملت مع 178 صاروخا باليستيا و384 طائرة مسيّرة من إيران، منذ بدء الحرب قبل ثلاثة أيام.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، عن تسجيل 27 إصابة ضمن منتسبي الجيش الكويتي منذ بدء العمليات، مؤكدا أن حالتهم مستقرة الآن، وأن اثنين منهم يخضعان للعلاج الطبي.

البحرين

أما في البحرين، فقد أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أمس الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي نجحت منذ السبت الماضي، في إسقاط 70 صاروخا إيرانيا و76 طائرة مسيّرة.

وأكدت قوة دفاع البحرين أنها ماضية في التصدي للهجمات الإيرانية "التي لا تزال تستهدف عشوائيا بالصواريخ والمسيرات مناطق متفرقة من البلاد".

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن قوة الدفاع أن الاعتداءات خلفت أضرارا مادية في الممتلكات المدنية وفي البنية التحتية.

ولليوم الرابع، واصلت إيران إطلاق صواريخ ومسيَّرات اتجاه ما تقول إنه قواعد عسكرية ومصالح أمريكية في عدد من الدول العربية، وذلك ردا على عمليات عسكرية تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على أهداف داخل إيران منذ صباح السبت.