حرب الشائعات.. حقيقة الصور المرعبة لتدمير تل أبيب بصواريخ باليستية

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقطع "فيديو"، زعمت أنه يعرض مشاهد مروعة من إسرائيل "لسقوط صواريخ باليستية إيرانية تدمر كل شيء في طريقها".

وقال أبرز حساب نشر المقطع، الذي يحمل المعرّف (MarioBojic)، إن "إيران أمطرت تل أبيب صباح اليوم بقذائفها الباليستية التي لا يستطيع نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي إيقافها"، مدعيا أنه جرى التحقق من صحة اللقطات المرفقة.

وسجل مقطع "الفيديو" انتشارا واسعا، إذ تجاوز حاجز 18 مليون مشاهدة عبر حساب المصدر في غضون ساعات قليلة. ويظهر في المقطع تساقط عشرات الصواريخ المتتالية على منطقة ذات أبراج وكثافة سكانية عالية، وسط دمار واسع وحرائق ضخمة.

لكنَّ عملية التحقق الدقيق من "الفيديو" تُظهر أنه جرى توليده كاملا باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ويندرج هذا المقطع ضمن حملات التضليل وحرب المعلومات المرافقة للتصعيد العسكري غير المسبوق في الشرق الأوسط.

ويحتوي المقطع على أخطاء بصرية متعددة تتطابق مع سمات مقاطع "الفيديو" المفبركة، إذ تظهر حركة تساقط الصواريخ وكثافة الدخان وطبيعة الانفجارات بصورة تتسم بالمبالغة، وتخالف الواقع. إلى جانب ذلك، لا تتطابق الطبيعة الجغرافية والهندسية للمباني الظاهرة في المشاهد مع الواقع الفعلي للمدن التي يشار إليها في الادعاءات.