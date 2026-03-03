تصعيد أمني بالمنطقة.. استهداف سفارات أمريكية وتحذيرات بالإجلاء

تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط بصورة متزايدة عقب شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما مباغتا على إيران صباح السبت الماضي، مما دفع طهران إلى الرد واستهداف المصالح الأمريكية في دول المنطقة.

وعلى وقع الاستهدافات، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، موظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة البحرين والأردن، وذلك غداة أمر مشابه لموظفيها في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان أنها حدّثت إرشادات السفر الخاصة بالبحرين والأردن "لتعكس أمر مغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وعائلاتهم".

وفي إرشادات سفر محدّثة خاصة بالعراق، ذكرت الوزارة أنها أمرت أمس الاثنين "موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين بمغادرة العراق لأسباب أمنية".

وفي العراق، حاول مئات المتظاهرين في العاصمة بغداد، الأحد، اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة حيث تقع السفارة الأمريكية، وذلك عقب اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

وفي الأردن، أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة عمّان، الاثنين، أنها أجلت موظفيها مؤقتا بسبب تهديد لم تحدده.

وحاول متظاهرون، الأحد، اقتحام مقر القنصلية الأمريكية في كراتشي بباكستان احتجاجا على مقتل المرشد الإيراني.

استهداف وإغلاق

وقالت وزارة الدفاع السعودية، فجر الثلاثاء، إن السفارة الأمريكية في الرياض تعرضت لهجوم بطائرتين مسيّرتين، مما أسفر عن اندلاع حريق محدود وأضرار مادية.

وأعلنت السفارة في الرياض إغلاق أبوابها الثلاثاء، ودعت إلى تجنب الاقتراب من مبانيها بسبب الهجوم.

كما أعلنت السفارة الأمريكية في الكويت إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر "نظرا للتوترات الإقليمية المستمرة"، وواصلت السفارتان الأمريكيتان في بيروت والمنامة إغلاق أبوابهما.

وبينما يتعرض حلفاء واشنطن في الخليج لهجوم مستمر من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، تصاعد دخان أسود فوق المنطقة المحيطة بالسفارة الأمريكية في الكويت.

وأخلت السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمّان مبانيها لوجود "تهديد" محتمل.

ونصحت السفارة الأمريكية في جيبوتي موظفيها بتجنب المنطقة القريبة من مبنى السفارة وقاعدة ليمونييه حتى إشعار آخر، وذلك بسبب التوترات الإقليمية والتهديدات ضد المصالح الأمريكية في المنطقة.

عجز وتوجيه

من جانبه، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إن السفارة عاجزة عن تقديم المساعدة للأمريكيين الراغبين في الإجلاء من تل أبيب.

وذكر هاكابي في منشور على موقع إكس أن "السفارة الأمريكية ليست في وضع يسمح لها في الوقت الراهن بإجلاء الأمريكيين أو تقديم مساعدة مباشرة لهم في مغادرة إسرائيل".

وقال إن السفارة وجهت جميع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم بالبقاء في منازلهم أو بالقرب منها حتى إشعار آخر نتيجة للوضع الأمني الراهن في المنطقة.

وأضاف أنه من المستبعد أن تسيّر شركات الطيران رحلاتها من إسرائيل أو إليها لفترة من الوقت، وحتى بعد إعادة فتح مطار بن غوريون ستكون الرحلات محدودة للغاية مع إعطاء الأولوية لمن حجزوا تذاكرهم سابقا عبر شركة طيران العال.

ونصح هاكابي الأمريكيين في إسرائيل بعدم المغادرة إلى الأردن، ووجّههم باستخدام حافلات وزارة السياحة الإسرائيلية المتجهة إلى طابا في مصر، ومن ثم السفر جوا من هناك أو إلى القاهرة للعودة إلى الولايات المتحدة، معتبرا ذلك "الخيار الأفضل".

دعوة للمغادرة

ودعت الخارجية الأمريكية الرعايا الأمريكيين إلى مغادرة أكثر من 14 دولة في الشرق الأوسط على الفور، بينها السعودية والإمارات، في ظل الضربات الأمريكية الإسرائيلية لإيران.

وقالت مورا نامدار، مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إن على الأمريكيين المغادرة باستخدام وسائل النقل التجاري المتاحة "بسبب المخاطر الأمنية".

جاء هذا التحذير بعد أن حدّثت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية توصيات السفر إلى عدة دول في المنطقة لحث المواطنين على عدم السفر إليها. وتنطبق التوصية الصادرة الاثنين على البحرين ومصر وإيران والعراق وإسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة والأردن والكويت ولبنان وعُمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات واليمن.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، يوم السبت، سلسلة من الضربات على أهداف مختلفة في إيران، مما أسفر عن مقتل عدد من كبار المسؤولين، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي. وردت طهران بشن ضربات على عدة مواقع أمريكية وإسرائيلية في أنحاء المنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الاثنين، إن الصراع من المتوقع أن يستمر 4 أو 5 أسابيع، وربما يستمر مدة أطول.

وأدت الحرب، التي أشعلت صراعا في المنطقة، وأسقطت عشرات القتلى، إلى ارتفاع أسعار الطاقة مع تهديد المسؤولين الإيرانيين بإطلاق النار على أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز، وهو طريق شحن رئيسي لإمدادات النفط العالمية.