أخطر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس رسميا بأنه أصدر أوامر بتنفيذ ضربات عسكرية دقيقة ضد أهداف داخل إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، مبررا التحرك بحماية القوات الأمريكية والملاحة الدولية، ومعلنا بقاء قواته على أهبة الاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية.

وفي رسالة وجهها إلى الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ تشارلز غراسلي بموجب "قانون سلطات الحرب"، ونشرتها قناة فوكس نيوز، أوضح ترمب أن العمليات استهدفت مواقع صواريخ باليستية، وقدرات الألغام البحرية، والدفاعات الجوية، ومنشآت القيادة والسيطرة الإيرانية.

وشدد ترمب في رسالته على أن الخيار العسكري جاء بعد استنفاد المسارات الأخرى، قائلا "على الرغم من الجهود المتكررة التي بذلتها إدارتي للتوصل إلى حل دبلوماسي لسلوك إيران الخبيث، فإن التهديد الذي يواجه الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها أصبح لا يمكن تحمله".

مدة العمليات العسكرية

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هدف هذه الضربات هو حماية الوطن، وضمان "التدفق الحر للتجارة البحرية عبر مضيق هرمز" ضمن إطار الدفاع الجماعي عن النفس للحلفاء الإقليميين، بما في ذلك إسرائيل.

وحول تفاصيل التنفيذ الميداني، أكدت الرسالة الرئاسية أنه "لم تُستخدم أي قوات برية أمريكية، وأن المهمة صُممت لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وردع الهجمات المستقبلية، وتحييد أنشطة إيران الخبيثة".

ورغم التصعيد، ترك ترمب الباب مواربا أمام احتمالات الاستمرار أو التهدئة، معتبرا أنه "على الرغم من أن الولايات المتحدة ترغب في سلام سريع ودائم، فإنه لا يمكن في الوقت الراهن معرفة النطاق الكامل ومدة العمليات العسكرية التي قد تكون ضرورية".

واختتم الرئيس الأمريكي إخطاره بالتحذير من أن "القوات الأمريكية تبقى على أهبة الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات حسب الضرورة والملاءمة للتصدي لأي تهديدات، أو هجمات أخرى على الولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها، ولضمان وقف تهديد حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للولايات المتحدة وحلفائها والمجتمع الدولي".

وشنّت أمريكا وإسرائيل حربا مشتركة واسعة على إيران منذ صباح السبت الماضي، أسفرت هجماتها عن مقتل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي وعشرات من القادة العسكريين، بالإضافة إلى استهداف دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ.