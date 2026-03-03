أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، أنّه سيحضر لأول مرة العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض المقرر في 26 أبريل/نيسان المقبل، وذلك بعدما قاطعه خلال فترة ولايته الأولى والعام الماضي بعد عودته إلى السلطة.

ويعتبر ذلك تحولا كبيرا بالنسبة إلى ترمب الذي لطالما وصف وسائل الإعلام بالـ"كاذبة"، فيما سعت إدارته إلى تقييد عمل الصحفيين خصوصا في البيت الأبيض.

وقال الرئيس الجمهوري، في منشور على منصته تروث سوشيال، "حقيقة أن هؤلاء المراسلين اعترفوا الآن بأنّني أحد أعظم الرؤساء في تاريخ بلادنا، والأعظم على مر العصور، ووفقا لكثيرين، سيكون شرفا لي أن أقبل دعوتكم".

ووعد الرئيس الأمريكي بأنّه سيعمل على جعل العشاء "أكبر وأكثر عشاء رواجا والأكثر روعة يتم تنظيمه على الإطلاق".

وقد نظمت رابطة مراسلي البيت الأبيض لعقود وصول الصحفيين إلى الرئيس الأمريكي، في المكتب البيضاوي أو على متن الطائرة الرئاسية.

غير أنّ المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت وضعت حدا لهذه المسألة بالاتفاق مع الرئيس ترمب.

وباتت تمنح مساحة واسعة لأولئك الذين تسمّيهم بـ"وسائل الإعلام الجديدة"، أي المؤثرين ومقدمي البودكاست ومقدمي البرامج التلفزيونية الذين يدعمون ترمب.