ترمب: أسلحتنا تضمن لنا خوض حروب ناجحة إلى الأبد

YOKOSUKA, JAPAN - OCTOBER 28: U.S. President Donald Trump speaks to troops aboard USS George Washington on October 28, 2025 in Yokosuka, Japan. Trump is visiting Japan, fresh off an appearance at the ASEAN summit in Malaysia, and will next travel to South Korea for the APEC meetings. (Photo by Tomohiro Ohsumi/Getty Images)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتحدث إلى جنود على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" خلال زيارته لليابان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي (غيتي)
Published On 3/3/2026

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة تمتلك مخزونا جيدا من الأسلحة المتطورة يتيح لها خوض الحروب إلى الأبد "بنجاح كبير".

وكتب على منصة "تروث سوشيال" أن بلاده لديها ما يكفي من الأسلحة "من الفئة المتوسطة والمتوسطة العليا". يأتي ذلك في وقت تستخدم فيه واشنطن ترسانتها العسكرية الضخمة في الحرب على إيران.

وقال إن بلاده قادرة على خوض الحروب لفترات طويلة اعتمادا على ما تمتلكه من إمدادات عسكرية عالية الجودة.

وكشف عن تخزين كميات كبيرة إضافية من الأسلحة المتطورة في دول نائية لاستخدامها عند الضرورة.

ورغم تأكيده على وجود هذه الاحتياطيات الخارجية، أقرّ ترمب بأن مستوى الجاهزية الحالي داخل البلاد لم يصل بعد إلى الحد الذي تطمح إليه واشنطن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ليست في المكان الذي تريده، في إشارة إلى الجاهزية العسكرية.

هبات واتهامات

وتطرق ترمب إلى ما وصفه بـ"الهبات" التي قدمها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لأوكرانيا، متهما سلفه الديمقراطي بأنه منح كييف "جزءا كبيرا من أحدث الأسلحة"، وأنه أنفق وقت وإمكانات الولايات المتحدة في دعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمئات المليارات من الدولارات.

وأضاف أن بايدن تبرع بكميات كبيرة من الأسلحة الفائقة الجودة "من دون أن يكلف نفسه عناء تعويضها"، على حد قوله، مشيرا إلى أنه أعاد بناء الجيش الأمريكي خلال ولايته الأولى ولا يزال يفعل ذلك، وأن الولايات المتحدة تمتلك مخزونا كافيا وهي مستعدة لتحقيق "نصر ساحق".

ويأتي استعراض ترمب للقوة العسكرية في وقت تتزايد فيه التحذيرات من استنزاف متسارع للصواريخ والذخائر الأمريكية جراء المواجهة المفتوحة مع إيران.

ويرى مراقبون أن تصريحاته تهدف للرد على هواجس كبار جنرالات الجيش الذين حذروا ترمب من "عقبات حرجة" ونقص في المخزون قد يعيق شن هجوم واسع ومطول على إيران.

المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

