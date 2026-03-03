أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة تمتلك مخزونا جيدا من الأسلحة المتطورة يتيح لها خوض الحروب إلى الأبد "بنجاح كبير".

وكتب على منصة "تروث سوشيال" أن بلاده لديها ما يكفي من الأسلحة "من الفئة المتوسطة والمتوسطة العليا". يأتي ذلك في وقت تستخدم فيه واشنطن ترسانتها العسكرية الضخمة في الحرب على إيران.

وقال إن بلاده قادرة على خوض الحروب لفترات طويلة اعتمادا على ما تمتلكه من إمدادات عسكرية عالية الجودة.

وكشف عن تخزين كميات كبيرة إضافية من الأسلحة المتطورة في دول نائية لاستخدامها عند الضرورة.

ورغم تأكيده على وجود هذه الاحتياطيات الخارجية، أقرّ ترمب بأن مستوى الجاهزية الحالي داخل البلاد لم يصل بعد إلى الحد الذي تطمح إليه واشنطن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ليست في المكان الذي تريده، في إشارة إلى الجاهزية العسكرية.

هبات واتهامات

وتطرق ترمب إلى ما وصفه بـ"الهبات" التي قدمها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لأوكرانيا، متهما سلفه الديمقراطي بأنه منح كييف "جزءا كبيرا من أحدث الأسلحة"، وأنه أنفق وقت وإمكانات الولايات المتحدة في دعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمئات المليارات من الدولارات.

وأضاف أن بايدن تبرع بكميات كبيرة من الأسلحة الفائقة الجودة "من دون أن يكلف نفسه عناء تعويضها"، على حد قوله، مشيرا إلى أنه أعاد بناء الجيش الأمريكي خلال ولايته الأولى ولا يزال يفعل ذلك، وأن الولايات المتحدة تمتلك مخزونا كافيا وهي مستعدة لتحقيق "نصر ساحق".

ويأتي استعراض ترمب للقوة العسكرية في وقت تتزايد فيه التحذيرات من استنزاف متسارع للصواريخ والذخائر الأمريكية جراء المواجهة المفتوحة مع إيران.

ويرى مراقبون أن تصريحاته تهدف للرد على هواجس كبار جنرالات الجيش الذين حذروا ترمب من "عقبات حرجة" ونقص في المخزون قد يعيق شن هجوم واسع ومطول على إيران.