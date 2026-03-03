أخبار|إيران

الجزيرة نت تحصل على صور وفيديوهات من مجزرة مدرسة ميناب بإيران

Published On 3/3/2026

أعلن محافظ مدينة ميناب أن عدد الطالبات اللاتي لقين حتفهن جراء القصف الإسرائيلي الأمريكي لمدرسة "شجرة طيبة" للبنات في ميناب وصل إلى 165 طالبة.

وأضاف أن هذا الهجوم أدى كذلك إلى إصابة 96 تلميذة أخرى من طالبات هذه المدرسة، وقد نُقلن جميعا إلى المستشفى بواسطة فرق الإغاثة.

وفي المقابل، نفت إسرائيل، اليوم الأحد، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مدرسة ابتدائية للبنات في ميناب بمحافظة هرمزغان الإيرانية.

وأجرت الجزيرة تحقيقا في المجزرة رجّح أن إسرائيل وأمريكا قتلتا "عمدا" طالبات مدرسة ميناب.

وفيما يلي صور وفيديوهات حصلت عليها الجزيرة نت تظهر ما خلفه القصف الذي استهدف المدرسة:

مجزرة مدرسة البنات الابتدائية في مدينة ميناب جنوب إيران المصدر: الجزيرة نت مهداة للجزيرة نت من المصور الرسمي (الخاص) للجنة تنظيم مراسم تشييع ودفن الشهداء في ميناب
أمهات يبحثن عن بناتهن بين ضحايا مجزرة مدرسة "شجرة طيبة" (الجزيرة)

 

راح ضحية المجزرة 165 طالبة (الجزيرة)
المجزرة راح ضحيتها 165 طالبة (الجزيرة)

 

إسرائيل تنفي مسؤوليتها عن قصف المدرسة (الجزيرة)
بالإضافة إلى مقتل عشرات الطالبات، فقد أصيبت أيضا 96 طالبة أخرى (الجزيرة)

 

بقايا الكتب وأمتعة الضحايا ما زالت متناثرة بين الركام (الجزيرة)

 

اندلعت الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل صباح السبت 28 فبراير/شباط (الجزيرة)

 

وشيعت الحشود جثامين الفتيات الضحايا اليوم في مدينة ميناب، بعد أن تم تجهيز القبور الجماعية أمس.

تشييع ضحايا مجزرة مدرسة ميناب الابتدائية للبنات
تشييع ضحايا مجزرة مدرسة ميناب الابتدائية للبنات (الجزيرة)

 

صور تشييع ضحايا مجزرة مدرسة ميناب الابتدائية للبنات
أهالي الفتيات الضحايا يرفعون صورهن، ويتساءلون "بأي ذنب قتلن" (الجزيرة)

 

الأمهات الثكالى يتصدرن فعالية تشييع جثامين بناتهن (الجزيرة)

 

صور تشييع ضحايا مجزرة مدرسة ميناب الابتدائية للبنات
رغم أجواء الحرب، فقد غصت الساحات بمشيعي ضحايا مجزرة مدرسة ميناب الابتدائية للبنات (الجزيرة)

 

المصدر: الجزيرة

