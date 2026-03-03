الجزيرة نت تحصل على صور وفيديوهات من مجزرة مدرسة ميناب بإيران

أعلن محافظ مدينة ميناب أن عدد الطالبات اللاتي لقين حتفهن جراء القصف الإسرائيلي الأمريكي لمدرسة "شجرة طيبة" للبنات في ميناب وصل إلى 165 طالبة.

وأضاف أن هذا الهجوم أدى كذلك إلى إصابة 96 تلميذة أخرى من طالبات هذه المدرسة، وقد نُقلن جميعا إلى المستشفى بواسطة فرق الإغاثة.

وفي المقابل، نفت إسرائيل، اليوم الأحد، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مدرسة ابتدائية للبنات في ميناب بمحافظة هرمزغان الإيرانية.

وأجرت الجزيرة تحقيقا في المجزرة رجّح أن إسرائيل وأمريكا قتلتا "عمدا" طالبات مدرسة ميناب.

وفيما يلي صور وفيديوهات حصلت عليها الجزيرة نت تظهر ما خلفه القصف الذي استهدف المدرسة:

وشيعت الحشود جثامين الفتيات الضحايا اليوم في مدينة ميناب، بعد أن تم تجهيز القبور الجماعية أمس.