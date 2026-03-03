الأنصاري يرد على كارلسون بشأن اعتقال قطر خلايا للموساد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إنه لا توجد في الوقت الراهن أي معلومات عن وجود خلايا تابعة لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) داخل البلاد.

وجاء التصريح ردا على مزاعم الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون بأن السلطات في قطر والسعودية اعتقلت عملاء للموساد كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات في البلدين.

وفي برنامجه "ذا تاكر كارلسون شو"، مساء الاثنين، قال كارلسون إن إسرائيل تسعى لإلحاق الضرر بدول الخليج لأنها تعتبرها منافسة لها، مضيفا أنها تحاول تحقيق ذلك عبر إثارة الفوضى والاضطراب في المنطقة.

وزعم كارلسون أن السلطات في قطر والسعودية "اعتقلت الليلة الماضية عملاء للموساد كانوا يخططون لتفجيرات"، مؤكدا -من دون تقديم أدلة- أن هذه الأنباء "صحيحة".

وتساءل كارلسون عن دوافع إسرائيل لتنفيذ تفجيرات في بلدين خليجيين تعرضا أيضا لهجوم من إيران، معتبرا أن تل أبيب تسعى لإلحاق الضرر بإيران وعدد من دول الخليج، من بينها قطر والإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل وما تصفه بقواعد أمريكية في دول المنطقة، وسط تصاعد حدة التوتر الإقليمي.