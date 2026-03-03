الأردن يشدد إجراءاته الأمنية ويعلن موقفا عسكريا حازما

بدأت السلطات الأمنية في الأردن تعزيز الإجراءات الوقائية حول السفارة الأمريكية في العاصمة عمّان تحسبا لأي تهديد محتمل، مع بث رسائل توعوية للمواطنين القاطنين في محيط السفارة لضمان سلامتهم.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين -عند سماع صفّارات الإنذار الواحدة غير المتقطعة- إلى البقاء في المنازل لحين زوال أي تهديد، وإغلاق النوافذ والابتعاد عنها، حسب ما جاء في مداخلة مدير مكتب الجزيرة في عمّان حسن الشوبكي.

ووجهت المديرية سائقي المركبات إلى إيقاف سياراتهم فورا والتوجه إلى أقرب مبنى، والاحتماء بالقرب من السلالم لحين انتهاء التهديد، مع التأكيد على عدم التردد في الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة.

وأوضحت مديرية الأمن أن هذه الإجراءات الاحتياطية تأتي حرصا على السلامة العامة ولا تستدعي الهلع بين المواطنين، مشددة على أهمية التقيد بها للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وفي سياق متصل، أكدت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن الملك عبد الله الثاني شدد على رفض الأردن التام لأي اعتداءات إيرانية على أراضيه أو على دول المنطقة، مؤكدا موقف المملكة الثابت في حماية سيادتها والحفاظ على أمن مواطنيها.

وبدورها، أكدت القوات المسلحة الأردنية أن موقف المملكة ثابت، ولن تتحول أراضيها إلى ساحة حرب لأي طرف، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات حازمة ضد أي محاولات تستهدف المملكة.

وأوضحت القوات -في بيان رسمي- أن الأردن لن يسمح لأي جهة بتهديد مواطنيه أو سلامة أراضيه وأجوائه، نافية كل المزاعم التي تتحدث عن تعرض العراق لهجوم انطلق من الأراضي الأردنية، ومؤكدة التزامها بالحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة المرشد علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين ومدنيين. وتردّ إيران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية بدول خليجية، بعضها ألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.