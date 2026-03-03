إيران تنفي استهداف أراضي وموانئ سلطنة عُمان

نفت هيئة الأركان المسلحة في الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أي هجوم عسكري على أراضي وموانئ سلطنة عُمان.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن مركز الاتصال برئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية نفى "بشكل قاطع" أي اعتداء عسكري من جانب القوات الإيرانية على أراضي وموانئ سلطنة عُمان، والتي وصفتها بـ"الدولة الشقيقة والصديقة".

وكانت وكالة الأنباء العمانية أفادت نقلا عن مصدر أمني الثلاثاء بأن مسيّرات أصابت أحد خزانات الوقود في ميناء الدقم التجاري، وذلك بعد يومين من قصف أصاب الميناء ذاته.

وقالت الوكالة إنه تمت السيطرة على الأضرار الناتجة عن الاستهداف "دون تسجيل أي إصابات بشرية".

ولم تشر الوكالة إلى اتهام أي جهة محددة أو دولة بعينها بالمسؤولية عن هذا الاستهداف.

في غضون ذلك، قال مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني إن القوات الإيرانية "لا تضمر العداء لدول الجوار وملتزمة بالحفاظ على أمن ومصالح المسلمين".

وأضاف الثلاثاء: "لا نستهدف سوى الكيان الصهيوني ومواقع الجيش الأمريكي ومصالحه في المنطقة".

إسقاط 3 مسيّرات

وسقطت مسيّرة قرب ميناء صلالة في سلطنة عُمان، ومسيّرتان في أجواء محافظة ظفار، من دون تسجيل خسائر، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء.

وتعرّض ميناء الدقم لهجوم سابق، الأحد، في أول هجوم طال السلطنة، التي كانت تتوسط في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران ⁠النووي.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤولون عسكريون وأمنيون كبار.