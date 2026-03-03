إسرائيل تمهل ممثلي إيران بلبنان 24 ساعة للمغادرة وتتوعد باستهدافهم

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أمهل جميع ممثلي النظام الإيراني في لبنان 24 ساعة لمغادرة البلاد، محذرا من أنهم سيصبحون "أهدافا مباشرة" بعد انتهاء المهلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان باللغة العربية، إن "أي وجود لممثلي النظام الإرهابي الإيراني في لبنان لن يكون مقبولا".

وأكد المتحدث أن الجيش الإسرائيلي "سيستهدف ممثلي النظام أينما وُجدوا" بعد انقضاء المهلة.

وجاء في تغريدة المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي أن "جيش الدفاع يحذر ممثلي النظام الإيراني الإرهابي الذين ما زالوا في لبنان بضرورة المغادرة فورا قبل استهدافهم".

وشدد أدرعي على أن الجيش الإسرائيلي لن يتسامح مع أي وجود لممثلي إيران، وأنه "بعد الساعات الأربع والعشرين المقبلة لن يكون هناك أي مكان آمن لهم في لبنان".

وبدأت إسرائيل والولايات المتحدة، السبت الماضي، حربا على إيران، سمّتها تل أبيب "زئير الأسد"، في حين أطلقت عليها واشنطن اسم "الغضب الملحمي"، أودت بحياة المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين ومدنيين، وردّت طهران بعملية "الوعد الصادق 4".

وبعد يومين من بدء الحرب، أعلن حزب الله أنه استهدف موقعا عسكريا في مدينة حيفا شمالي إسرائيل عبر إطلاق دفعة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، قائلا إن الهجوم جاء "ردا على اغتيال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي" وعلى ما وصفه بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان.

ويُعدّ هذا الهجوم الأول من نوعه للحزب منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عقب أكثر من عام من الحرب المدمّرة.