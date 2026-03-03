إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم بدءا من اليوم

أعلنت إسرائيل أنها ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم، اليوم الثلاثاء، لإتاحة "الدخول التدريجي للمساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة.

وقالت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، أمس الاثنين، إن قرار إعادة فتح المعبر اتخذ "وفق تقييم أمني"، مضيفة أن إدخال المساعدات إلى القطاع سيتم "وفق الاحتياجات التي ترد من الميدان عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".

والسبت الماضي، أعلن منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، في بيان، إغلاق المعابر في قطاع غزة، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم التجاري ومعبر رفح الحدودي مع مصر، تزامنا مع الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران، ورد طهران.

نقطة تقاطع

ويقع معبر كرم أبو سالم، الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، عند نقطة تقاطع بين غزة وإسرائيل ومصر.

ويعد معبر كرم أبو سالم المنفذ الوحيد للمساعدات والبضائع في القطاع، وإغلاقه يفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلا، حيث يعيش نحو 1.9 مليون نازح من أصل 2.4 مليون فلسطيني في خيام مهترئة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، بعد أن دمرت إسرائيل منازلهم خلال الحرب.

وكان معبر رفح، بوابة الغزيين الوحيدة إلى العالم الخارجي التي لا تمر عبر إسرائيل، قد أعيد فتحه أمام حركة العبور في الثاني من فبراير/شباط الماضي، بعد قرابة عامين من سيطرة القوات الإسرائيلية عليه خلال الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، من أن هجومه على إيران قد يستغرق أكثر من شهر، في ظل اتساع نطاق الحرب مع قصف إسرائيل على لبنان واستهداف طهران لإسرائيل ودول الخليج التي تستضيف قواعد أميركية.