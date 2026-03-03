إسبانيا تنفي استخدام الجيش الأمريكي لقواعدها في ضرب إيران

أعلنت إسبانيا الاثنين أن الولايات المتحدة لا تستخدم القواعد العسكرية المشتركة على الأراضي الإسبانية في الضربات الأمريكية ضد إيران، وهي ضربات تعارضها مدريد.

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس إن القاعدتين العسكريتين في إقليم الأندلس جنوب البلاد "لم تقدما أي دعم -بأي شكل من الأشكال- للهجمات التي نفذها الجيش الأمريكي ضد إيران".

جاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين -في مدينة غرناطة- قالت خلالها الوزيرة روبليس إن الولايات المتحدة لم تستخدم إطلاقا في عملياتها ضد إيران قاعدتيْ مورون دي لا فرونتيرا في مقاطعة إشبيلية وروتا بمقاطعة قادس.

وأضافت أن استخدام القاعدتين اللتين تتمركز فيهما أيضا قوات عسكرية أمريكية "يخضع لاتفاق قائم بين مدريد وواشنطن، ولا يُسمح فيه إلا بالأنشطة التي تتم في إطار القانون الدولي"، مؤكدة أنه "لا يمكن اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب".

من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس للتلفزيون الإسباني الرسمي: "استنادا إلى جميع المعلومات المتوفرة لدي، فإن هذه القواعد لا تُستخدم في هذه العملية العسكرية".

وأضاف في إشارة إلى قاعدة روتا البحرية وقاعدة مورون الجوية: "لن تسمح الحكومة الإسبانية باستخدام هذه القواعد لأي غرض يتجاوز الاتفاقية، أو يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة".

وتُجري الولايات المتحدة عملياتها في هذه القواعد بموجب اتفاقية استخدام مشترك، لكنها تبقى تحت السيادة الإسبانية.

وأدان رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، واصفا إياها بأنها "تدخُّل عسكري غير مبرر وخطير، ويتجاوز القانون الدولي".

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص على رأسهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل، كما قصفت مواقع عديدة في دول الخليج.