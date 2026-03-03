إدارة ترمب تقدم مبررا جديدا للهجوم الأمريكي على إيران

أكد قادة جمهوريون في الكونغرس الأمريكي أن الهجوم على إيران كان ضمن صلاحيات الرئيس دونالد ترمب بصفته القائد ⁠الأعلى للقوات المسلحة، بينما قال الديمقراطيون إن الإدارة "لم تقدم حججا متسقة"، وأعلنوا اعتزامهم إجراء تصويت على صلاحيات شن الحرب هذا الأسبوع.

وقدم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هغسيث ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف ورئيس هيئة الأركان ⁠المشتركة الجنرال دان كين إفادات لقادة الكونغرس، الاثنين، بشأن الضربات التي استهدفت إيران، بعد يومين من بدء القوات الإسرائيلية والأمريكية قصف إيران.

وقبل بدء الإحاطة، قال روبيو للصحفيين إنه "كان هناك تهديد وشيك للولايات المتحدة لأن واشنطن كانت تعلم أن إسرائيل تخطط لمهاجمة إيران وتتوقع أن ترد طهران بمهاجمة القوات الأمريكية".

قرار صعب

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون للصحفيين -بعد الإحاطة السرية- "نظرا لأن إسرائيل كانت مصممة على التصرف مع أو بدون الولايات المتحدة، كان على قائدنا الأعلى للقوات المسلحة والإدارة (…) اتخاذ قرار صعب للغاية".

وأضاف جونسون "في رأيي، في الوقت الحالي (…) يقود جيشنا والقائد الأعلى للقوات المسلحة إتمام عملية محدودة النطاق ومحدودة الأهداف وضرورية للغاية لحمايتنا. أعتقد أن هذه العملية ستنتهي بسرعة".

في المقابل قال الديمقراطيون إن الدستور يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، الحق الحصري في إعلان الحرب، وإن ترمب ما كان يجوز له أن يشرع فيما وصفه بحملة قد تستمر أسابيع دون موافقة المشرعين.

وانتقدوا الإدارة أيضا لعدم ⁠تقديمها حججا متسقة لمهاجمة إيران الآن، وشككوا فيما إذا كانت مصالح الولايات المتحدة هي ⁠التي تملي السياسات.

حجج غير مقنعة

وقال السيناتور الديمقراطي -عن ولاية فرجينيا- مارك وارنر إن الإدارة "قدمت في غضون أسبوع مجموعة واسعة من الأسباب لمهاجمة إيران، أولا تدمير برنامجها النووي، ثم وقف تطوير صواريخها الباليستية، وتغيير النظام، والآن إغراق أسطولها البحري، لكن كبار مساعدي ترمب لم يقدموا حجة مقنعة بأن الولايات ⁠المتحدة تواجه تهديدا مباشرا".

إعلان

وأضاف وارنر "أنا أقف بقوة إلى جانب إسرائيل. لكنني أعتقد أنه في نهاية المطاف، عندما نتحدث عن تعريض الجنود الأمريكيين للخطر، وعندما تكون هناك خسائر بشرية بين ⁠الأمريكيين مع توقع سقوط المزيد، يجب أن يكون هناك دليل على وجود تهديد ⁠وشيك للمصالح الأمريكية. ما زلت لا أعتقد أن هذا المعيار تم استيفاؤه".

وبحلول مساء أمس الاثنين، قتل 6 من جنود القوات المسلحة الأمريكية في الصراع.

وقال ترمب، في وقت سابق، إن الضربات ضرورية لمنع إيران من تطوير سلاح ‌نووي، وهو ما تنفي طهران سعيها إليه، ولإحباط برنامجها للصواريخ الباليستية الطويلة المدى.

وأضاف "أن النظام الإيراني المسلح بصواريخ بعيدة المدى وأسلحة نووية سيشكل تهديدا لا يحتمل للشرق الأوسط، وكذلك للشعب الأمريكي".

ورفضت كارولاين ليفيت -المتحدثة باسم البيت الأبيض– ما يقال عن أن رسائل الإدارة بشأن العملية تثير الحيرة.

وكتبت على إكس أن ترمب حدد "أهدافا واضحة"، بما في ذلك منع الجماعات المتحالفة مع إيران في المنطقة من شن هجمات وزرع القنابل على جوانب الطرق مثلما حدث ضد القوات الأمريكية بعد غزو العراق عام 2003.

ويعود مسؤولو إدارة ترمب إلى الكونغرس، اليوم الثلاثاء، لتقديم إفادة لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بأكملهم.

وفي وقت لاحق من الأسبوع، من المتوقع أن يصوت المشرعون ‌على قرارات بشأن صلاحيات شن الحرب مما قد يمنع ترمب من مواصلة مهاجمة إيران دون إعلان حرب من الكونغرس.