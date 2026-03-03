أضرار بقاعدة مسيرات بكرمنشاه ودفاع جوي في بندر عباس ومقر الشرطة بإيران

أظهرت صور أقمار صناعية حديثة أضرارا في مواقع عسكرية وأمنية داخل إيران، في ظل تصعيد عسكري متبادل مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت صور التقطتها شركة فانتور يوم الأحد الثاني من مارس/آذار 2026 مؤشرات على تطور ميداني جديد غرب إيران، تمثلت في أضرار لحقت بموقع يعتقد أنه يستخدم لتشغيل الطائرات المسيرة.

وأظهرت اللقطات أضرارا واسعة في موقع تشوقا بالك، الواقع غرب مدينة كرمنشاه، وهو مجمع يرجح أنه يضم منشآت مرتبطة بإدارة وتشغيل الطائرات من دون طيار.

وأظهرت المقارنة بين الصور الحديثة ولقطات سابقة تغيرا واضحا في معالم الموقع، مع رصد بقع احتراق داكنة وانهيارات جزئية في عدد من المباني التي يعتقد أنها مخازن أو تحصينات، إضافة إلى تجهيزات مرتبطة بإطلاق الطائرات المسيرة.

وحسب تحليل الصور، فإن نمط الأضرار يشير إلى إصابات مباشرة طالت البنية التحتية للموقع، مما يرجح تعرضه لقصف جوي أثر على قدرته التشغيلية.

وفي جنوب البلاد، بينت صور ملتقطة بتاريخ 28 فبراير/شباط الماضي أضرارا لحقت بالمحيط الداخلي لموقع رادار واتصالات إيراني في محيط ميناء بندر عباس.

وأظهرت اللقطات استهداف هياكل دعم ومنشآت اتصالات في 3 مواضع داخل الموقع، مما يشير إلى تعرض منظومة دفاع جوي أو موقع دعم تقني لضربة مباشرة.

وتقع مدينة بندر عباس على الساحل الجنوبي لإيران وتشرف على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، ما يمنح أي منشأة عسكرية أو رادارية في محيطها أهمية خاصة في منظومة المراقبة الساحلية والدفاع الجوي الإيراني.

وتظهر الصور تضررا واضحا في البنية الداخلية للموقع، مع آثار تدمير في هياكل معدنية ومنشآت يعتقد أنها مخصصة للاتصالات أو دعم أنظمة الرصد.

وفي تطور منفصل، أظهرت صور أقمار صناعية ملتقطة في الأول من مارس/آذار الجاري آثار قصف استهدف موقعا داخل إيران، تبين لاحقا أنه مبنى المقر العام لشرطة جمهورية إيران.

وأظهرت المشاهدات تصاعد أعمدة دخان كثيفة ومتواصلة من بعض مباني المجمع في توقيت الالتقاط، بما يشير إلى وقوع أضرار مباشرة في الموقع المستهدف.

وتعكس هذه الضربات اتساع نطاق الاستهداف ليشمل مواقع ذات طابع أمني داخلي إلى جانب مواقع عسكرية وتقنية، في وقت تتبادل فيه طهران وتل أبيب الاتهامات بالتصعيد وشن الهجمات عبر الحدود.

ويأتي ذلك في سياق تصعيد عسكري متسارع بين إيران وإسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، حيث شهدت المنطقة تبادلا للضربات شمل مواقع داخل إيران وأهدافا في دول مجاورة، وسط تحذيرات من انزلاق المواجهة إلى نطاق أوسع.

وتتهم طهران الولايات المتحدة وإسرائيل بشن هجمات مباشرة على أراضيها واستهداف منشآت عسكرية وأمنية، بينما تؤكد إسرائيل أنها تتحرك لمنع ما تصفها بتهديدات إيرانية متصاعدة.