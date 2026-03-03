انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -أمس الاثنين- الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، ووصفها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وقال أردوغان ‌خلال مأدبة إفطار رمضانية لحزبه العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة الاثنين: "بصفتنا جارا وشقيقا لهم، نشاطر الشعب الإيراني آلامه، ونشعر بحزن عميق لرؤية معاناة المدنيين والأطفال الأبرياء الذين يتحملون وطأة الصراع".

وأضاف أن الخلاف الأمريكي الإيراني تحول إلى حرب بعد استفزازات إسرائيلية، وقال "للأسف، لم تخرج النتيجة المرجوة من طاولة المفاوضات، وبسبب تحريضات إسرائيل -التي تتغذى على الدماء والفوضى- تفاقم الخلاف وتحول إلى صراع ساخن، كما تأثر أشقاؤنا في الخليج سلبا جراء عمليات الرد المتبادلة".

وقال إن تركيا ستكثف اتصالاتها على جميع المستويات لحين التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإفساح المجال للدبلوماسية، مضيفا أن تركيا لا ترغب في "قتال وحرب وتوترات ومجازر" على حدودها، وأضاف أن أولوية بلاده تتمثل في "تحقيق وقف لإطلاق النار في المنطقة وفتح باب الحوار".

وأردف الرئيس التركي قائلا: "موقفنا برمته بشأن الهجمات غير القانونية التي تستهدف إيران يندرج ضمن هذا الإطار"، محذرا من أنه ‌في حال عدم "التدخل الضروري"، فقد تكون هناك "تداعيات خطيرة" على الأمن الإقليمي والعالمي.

وتابع "لا يمكن لأحد تحمل عبء ‌الضبابية ‌الاقتصادية والجيوسياسية الذي ستسببه هذه الفترة، لذا يجب إخماد هذا الحريق قبل أن يتفاقم".

وفي السياق، ذكر أردوغان أن تركيا -بفضل قدراتها العسكرية واقتصادها وسياستها الخارجية القوية وجبهتها الداخلية المتماسكة- ستتجاوز جميع التحديات بنجاح.

وكانت تركيا -العضو في حلف شمال الأطلسي وجارة إيران- حثت واشنطن وطهران لأسابيع على التوصل إلى اتفاق خلال جولات المفاوضات، وحذرت من أن المنطقة لا تتحمل المزيد من عدم الاستقرار.

إعلان

ولطالما اتسمت العلاقات بين تركيا وإيران بالتعقيد، إذ دعمت الدولتان أطرافا متنازعة لسنوات في فترة الأزمة السورية، إلا أنهما حافظتا على علاقات ودية وتجارة قوية في مختلف المجالات رغم الخلافات السياسية.