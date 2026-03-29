5 قتلى بهجوم على ميناء إيراني وصافرات الإنذار تدوي 40 مرة بإسرائيل

قتل 5 أشخاص وأصيب 4 آخرون جراء هجوم أمريكي إسرائيلي على رصيف بندربول البحري في محافظة هرمزجان جنوبي إيران، في المقابل، قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت 40 مرة في إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): "شنّ العدو الأميركي الصهيوني هجوما إجراميا على رصيف (مدينة) بندر خمير، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين".

في الأثناء، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع سلسلة انفجارات جديدة في طهران الأحد، مع دخول الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران شهره الثاني، من دون أن تتضح ماهية الأماكن المستهدفة.

وقالت وكالة فارس إن الدفاعات الجوية في طهران تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة.

وتواصل إسرائيل والولايات المتحدة تنفيذ ضربات منسقة ضد طهران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، وذلك بدعوى الحد من قدرة طهران على امتلاك سلاح نووي، في حين تؤكد إيران باستمرار أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها "قواعد ومصالح أمريكية" بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.

هجمات إيرانية

في المقابل، دوت صفارات الإنذار، الأحد، في مناطق واسعة من إسرائيل، شملت البحر الميت والنقب وديمونة، عقب إطلاق رشقة صاروخية من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها، دون تأكيد نجاح عملية الاعتراض.

بدورها، قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن 3 صواريخ أطلقت من إيران على جنوب إسرائيل اعترضت المنظومات الدفاعية اثنين منها، بينما سقوط الثالث بمنطقة مفتوحة، مؤكدة أن صافرات الإنذار دوت 40 مرة في إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتعد هذه الرشقة هي الرابعة التي تُطلق من إيران باتجاه إسرائيل منذ منتصف ليل السبت.

وتفرض إسرائيل حالة شديدة من التعتيم حول كل ما يتعلق بالخسائر الناجمة عن سقوط صواريخ أطلقتها إيران، بما في ذلك عدد الصواريخ التي سقطت وأماكن سقوطها.

تهديدات إيرانية

وفي سياق متصل، هددت إيران بشن هجمات ضد جامعات إسرائيلية وأمريكية في المنطقة، حسبما أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، المقربة من الحرس الثوري الإيراني.

ونقلت الوكالة عن الحرس الثوري قوله إن على واشنطن، إن أرادت تجنيب جامعاتها بالمنطقة أي رد انتقامي، أن تدين قصف الجامعات الإيرانية بحلول ظهر يوم غد الاثنين.

كما نقلت "فارس" عن بيان للحرس الثوري أنه يتعين على جميع العاملين والأساتذة والطلبة في الجامعات الأمريكية بالمنطقة، فضلا عن سكان المناطق المجاورة، الابتعاد مسافة كيلومترا واحدا عن حرم هذه الجامعات.

ومن جانبه، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن جامعة أصفهان للعلوم والتكنولوجيا وجامعة العلوم والتكنولوجيا في طهران هما "فقط اثنتان من بين العديد من الجامعات والمراكز البحثية التي تعمد المعتدون استهدافها خلال الثلاثين يوما الماضية من حربهم غير الشرعية على الشعب الإيراني".

وأضاف بقائي "ما زال العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران يكشف عن هدفه الحقيقي، ألا وهو تفكيك البنية العلمية والتراث الثقافي لبلادنا عبر استهداف ممنهج للجامعات ومراكز البحث والمعالم التاريخية والعلماء البارزين".

وتابع قائلا "إن ذريعة التصدي للبرنامج النووي الإيراني والتهديد الوشيك ما هي إلا أكاذيب مختلقة لإخفاء النوايا الحقيقية".