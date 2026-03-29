يحمل سلاحه.. القسام تنشر لقطات جديدة للناطق الراحل أبو عبيدة

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة مقطع فيديو جديدا للناطق السابق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الراحل حذيفة الكحلوت "أبو عبيدة"، ظهر فيه "بلا لثام" في مواقع مختلفة.

وأظهر المقطع الذي نشرته كتائب القسام، السبت، لقطات متنوعة للمتحدث السابق باسمها الراحل أبو عبيدة ضمن مناسبات اجتماعية وعسكرية عدّة.

وتضمن المقطع كلمات شكر كان يقدّمها الشهيد أبو عبيدة حذيفة الكحلوت لمن حوله، وهو يرتدي لباسا رياضيا، وخُتم بظهوره وهو يحمل سلاحا على كتفه، ويسير إلى جانب القائد الميداني فادي إسليم.

وجاءت اللقطات النادرة ضمن إطار مقطع أوسع تحت عنوان "أقمار الطوفان"، تناول مشاهد من سيرة قائد قسم الإعلام العسكري في غزة فادي إسليم، الذي قضى شهيدا في مايو/أيار 2024 أثناء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

وتعد هذه المرة الثانية التي يُبث فيها مقطع مصوّر لحذيفة الكحلوت "أبو عبيدة" من غير اللثام، الذي عُرف به ولازمه خلال سنوات طويلة من عمله ناطقا عسكريا باسم القسام، إذ نشرت الكتائب قبل نحو 20 يوما مقطعا آخر ظهر فيه "أبو عبيدة" بالصوت والصورة خلال مشاركته في حفل تكريم مقاتلي "كتيبة القدس" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشارك المقطع عبر موقع فيسبوك آلاف المتابعين في أولى ساعات نشره، وأرفقوه بالدعوات وعبارات الثناء والتقدير.

ونشر الداعية الفلسطيني محمود الحسنات المقطع عبر منصة إكس مرفقا بعبارة "وهذا يا فداحةَ المُصاب"، في حين علق أحمد الحوفي قائلا "يسلط الفيديو الضوء على هؤلاء الأبطال المجهولين الذين وثقوا المعارك من قلب الميدان وأوصلوها إلينا، لنفتخر بها وبإنجازهم".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2025 استشهاد أبو عبيدة أثناء حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أعقاب طوفان الأقصى.