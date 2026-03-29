الاجتماع الرباعي في باكستان.. مبادرة مرتقبة لخفض التصعيد بحرب إيران

تشهد العاصمة الباكستانية إسلام آباد حراكا دبلوماسيا متسارعا قبيل اجتماع رباعي مرتقب مساء اليوم الأحد يضم وزراء خارجية باكستان وتركيا ومصر والسعودية، وسط توقعات بأن يسفر عن مبادرة سياسية تستهدف خفض التصعيد في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية المستمرة على إيران.

وعقد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار اليوم اجتماعات ثنائية مع نظرائه التركي هاكان فيدان والسعودي الأمير فيصل بن فرحان والمصري بدر عبد العاطي تمهيدا للاجتماع الرباعي.

وقال دار إن الحوار والدبلوماسية وإجراءات بناء الثقة هي الطريق الوحيد إلى الأمام.

كما قالت الخارجية الباكستانية اليوم إن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي ضرورة خفض التصعيد من أجل سلام دائم.

وقال مدير مكتب الجزيرة في إسلام آباد عبد الرحمن مطر إنه رغم التكتم الشديد حول جدول أعمال اللقاء الرباعي، فإن هناك "إشارات واضحة" بشأن إمكانية صدور مبادرة عن الاجتماع، خاصة في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة جرت خلال الساعات الماضية.

وأشار إلى تطورات لافتة وصفها بأنها قد تشكل ملامح أولية للمبادرة المرتقبة، أبرزها نجاح باكستان في إقناع إيران بالسماح بمرور ناقلات نفط عبر مضيق هرمز.

وأوضح مدير مكتب الجزيرة في إسلام آباد أن التحضيرات التي جرت أمس السبت حتى ساعات متأخرة من الليل أسفرت عن نجاح باكستان -كما قال وزير خارجيتها- في إقناع الجانب الإيراني بالموافقة على السماح لـ 20 ناقلة نفط بالمرور عبر مضيق هرمز، شرط أن تحمل تلك الناقلات علم باكستان، وعلى أن يكون المعدل ناقلتين يوميا.

وفي المقابل، قال مطر إن باكستان بادرت أيضا بتعليق حظر النشاط التجاري مع إيران لمدة 3 أشهر وبشكل جزئي، مضيفا أنها سمحت قبل ذلك لتجار بتصدير 12 سلعة غذائية إلى إيران، ومن الأخيرة إلى دول وسط آسيا.

مبادرة أوسع

واعتبر مدير مكتب الجزيرة بإسلام آباد أن هذه الخطوات المتبادلة بين إسلام آباد وطهران تمثل مؤشرات عملية على ملامح مبادرة قد تُطرح على أطراف النزاع في المنطقة.

كما لفت إلى أن باكستان تواصل لعب دور الوسيط عبر ما تصفه بـ"المفاوضات غير المباشرة" بين إيران والولايات المتحدة، من خلال تبادل الرسائل بالتعاون مع الدول المشاركة في الاجتماع.

وفي تقييمه للمشهد، أشار عبد الرحمن مطر إلى وجود أجواء إيجابية حذرة تحيط بهذه التحركات، رغم تعقيدات المشهد الإقليمي والعقوبات المفروضة على إيران، مؤكدا أن ما يجري يمثل تقدما ملموسا.

وأوضح أن التفاهمات الحالية تعكس رسائل متبادلة، حيث "باكستان وكأنها تقول لإيران: نستطيع أن نرسل لكم ونستطيع أن نتبادل معكم التجارة، في حين ترد إيران بالسماح بمرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز".

وفي وقت سابق السبت، أفادت الخارجية الباكستانية، في بيان، بأن العاصمة إسلام آباد ستستضيف الأحد والاثنين مباحثات رباعية معمقة بشأن سبل خفض التصعيد بالشرق الأوسط، بمشاركة وزير خارجيتها محمد إسحاق دار، إلى جانب نظرائه التركي والسعودي والمصري.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الباكستاني إن الولايات المتحدة قدّمت لإيران ورقة تتضمن 15 بندا، وفي المقابل أفادت تقارير بأن طهران قدمت ورقة من 5 نقاط، وينفي مسؤولون إيرانيون وجود أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن لبحث إنهاء الحرب.