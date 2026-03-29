هيئة فلسطينية: 443 اعتداء للمستوطنين خلال شهر بالضفة

وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 443 اعتداء نفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية خلال شهر واحد، أسفرت عن مقتل 9 فلسطينيين وتهجير 6 تجمعات بدوية.

وتقول الهيئة إن ذلك يأتي في خضم "تصعيد ممنهج" يستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض في ظل انشغال العالم بالحرب الدائرة في المنطقة.

وأوضح رئيس الهيئة مؤيد شعبان في بيان أن "الاعتداءات اتسمت بالتصعيد والتنظيم، وشملت إطلاق النار المباشر، وحرق المنازل والممتلكات، وفرض وقائع ميدانية جديدة، في سياق يستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الضفة الغربية".

وبيّن أن المستوطنين "نفذوا 443 اعتداء شملت كافة محافظات الضفة الغربية وتركزت في محافظتي نابلس والخليل".

وأشار شعبان إلى أن "الاعتداءات الإرهابية الدامية خلال الأسابيع الأربعة الماضية أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين، في مواقع متفرقة من الضفة الغربية".

ولفت إلى أن "موجة اعتداءات المستوطنين أدت إلى تهجير قسري لـ6 تجمعات بدوية، مما أثر على 58 عائلة تضم 256 فردا، بينهم 79 امرأة و166 طفلا".

وأوضحت الهيئة أن "محاولات إقامة 14 بؤرة استيطانية جديدة، إلى جانب تنفيذ 123 عملية تخريب و18 اعتداء، أسفرت عن إشعال حرائق في ممتلكات المواطنين، فضلا عن 3 اعتداءات على أماكن دينية".

وذكرت أن "سلطات الاحتلال في الفترة ذاتها، أصدرت 12 أمرا عسكريا بوضع اليد على نحو 225 دونما من أراضي المواطنين لأغراض عسكرية، إلى جانب 27 أمرا لإزالة الأشجار عن مساحة ألف و391 دونما في عدة محافظات".

وشددت على أن "هذا التصعيد يعكس سياسة ممنهجة تستغل الانشغال الدولي بالحرب"، محذرة من أن "استمرار هذا النهج سيقوض فرص الاستقرار".

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، مما أسفر عن مئات القتلى، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون، وترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة اتجاه إسرائيل، وما تقول إنه "مصالح أمريكية" في المنطقة.

إعلان

ودعا شعبان المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى "تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشمل تلك الاعتداءات القتل والهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفر هذا التصعيد عن مقتل ألف و137 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و700، واعتقال نحو 22 ألفا، وسط تحذيرات دولية من إمكانية إعلان إسرائيل ضم الضفة الغربية.