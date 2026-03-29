هجمات إيرانية تستهدف منشآت صناعية في الخليج

تعرضت شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" لهجوم إيراني، أمس السبت، وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية، وذلك ضمن هجمات جديدة طالت دولا خليجية.

وقالت الشركة البحرينية إن شخصين أصيبا ‌بجروح طفيفة في الهجوم، مضيفة أنها تعمل على تقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت.

ويأتي ⁠هذا التأكيد بعد ⁠أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ⁠شركة ألمنيوم البحرين ⁠وشركة الإمارات ⁠العالمية للألمنيوم، ردا على هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مصنعين إيرانيين ‌للصلب.

كما أكد مركز الاتصال الوطني البحريني، أن 20 صاروخا و23 طائرة مسيّرة اعتُرضت ودُمرت في آخر 24 ساعة.

ووفق آخر إحصاءات قوة دفاع البحرين، "بلغ إجمالي ما تم اعتراضه وتدميره منذ بدء الاعتداءات السافرة 174 صاروخا و385 طائرة مسيّرة استهدفت المملكة".

ودعا مركز الاتصال إلى اتباع الإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، وضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية، وكذلك تجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.

وفي الكويت، أعلن الجيش تصديه لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة.

وأصدر الجيش الكويتي تنبيهات مطمئنة للسكان بأن أصوات الانفجارات ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات، داعيا الجميع للتقيد بتعليمات الأمن والسلامة عن الجهات المختصة.

وفي الإمارات، قالت وزارة الدفاع إن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداءات صاروخية ومسيّرات قادمة من إيران.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا واسعة على إيران، أودت بحياة المئات بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

وتستهدف إيران أيضا ما تصفه بالمواقع والمصالح الأمريكية في بعض الدول الخليجية والعربية، إلا أن بعض هذه الهجمات أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بممتلكات مدنية، مما أثار إدانات رسمية.