أوكرانيا تعلن مقتل 4 أشخاص وتكشف عن "خسائر" موسكو

أعلنت السلطات الأوكرانية الأحد أن القوات الروسية شنت هجوما واسعا ومكثفا بأسراب من الطائرات المسيرة على عدة مناطق في البلاد، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، شملت مستشفى للولادة ومنشآت لإنتاج الغاز ومرافق في الموانئ.

وأوضح سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت وابلا مكونا من 273 طائرة مسيرة، تركزت بشكل رئيسي على منطقة أوديسا الجنوبية. وتمكنت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية من إسقاط 252 مسيرة، في حين أصابت 21 طائرة أخرى أهدافها في 18 موقعا مختلفا.

استهداف أوديسا

وتركز الثقل الأكبر للهجوم الروسي على مدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود. وفي هذا السياق، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استخدام أكثر من 60 طائرة مسيرة في الغارات على المدينة وحدها.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تليغرام: "لم يكن هناك أي غرض عسكري على الإطلاق، بل كان هذا إرهابا محضا ضد حياة المدنيين الأبرياء. وللأسف، هناك أضرار جسيمة".

من جانبه، أعلن حاكم منطقة أوديسا، أوليه كيبر، أن الهجمات أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين، بينهم طفل. كما أفاد مسؤولون محليون بتضرر مبان سكنية وبنية تحتية تابعة للميناء.

وألحق القصف الروسي أضرارا بمستشفى للولادة في أوديسا. وقال مدير المستشفى، إيهور شباك، قوله إن انفجارا هائلا هز المبنى، مدمرا السقف والوصلات بين الطابقين الثالث والرابع وبعض أجنحة المستشفى.

وأكد مدير المستشفى أن الطواقم الطبية تمكنت من إجلاء 22 رضيعا (بينهم توأمان على أجهزة التنفس الاصطناعي) و32 مريضا آخر إلى الملجأ قبل الهجوم مباشرة.

ولم تقتصر الهجمات على أوديسا، فقد أعلنت شركة "نافتوغاز" الحكومية الأوكرانية مقتل أحد عمال قطاع الطاقة (55 عاما) جراء قصف روسي استهدف منشآت إنتاج الغاز في منطقة بولتافا بوسط البلاد. كما أعلن حاكم مدينة "كريفي ريه" الصناعية في منطقة دنيبروبيتروفسك مقتل شاب (28 عاما).

كييف: خسائر روسيا تقارب 1.3 مليون جندي

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب في 24 فبراير/شباط 2022، إلى نحو مليون و295 ألفا و830 فردا، من بينهم 1360 قتيلا أو جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب:

11 ألفا و820 دبابة.

24 ألفا و313 مركبة قتالية مدرعة.

39001 نظام مدفعية، و1707 أنظمة راجمات صواريخ متعددة الإطلاق.

1337 نظام دفاع جوي.

435 طائرة حربية، و350 مروحية.

204 آلاف و60 طائرة مسيرة، و4491 صاروخ كروز.

33 سفينة حربية، وغواصتين.

89 ألفا و977 من المركبات وخزانات الوقود، و4105 وحدات من المعدات الخاصة.

ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام التي تنشرها السلطات الأوكرانية بانتظام بشأن خسائر الجيش الروسي.