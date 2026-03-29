مقتل 11 بينهم مسعفان في غارات إسرائيلية على لبنان

لقي 11 شخصا حتفهم، بينهم مسعفان، اليوم الأحد، وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة جنوبي لبنان.

واستهدفت مسيرة إسرائيلية مركزا للهيئة الصحية الإسلامية في محيط مستشفى بنت جبيل، مما أسفر عن مقتل مسعفين اثنين من طواقمها، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وذكرت الوكالة أن 9 أشخاص قُتلوا وأُصيب آخرون في غارة استهدفت بلدتي الحنية وجويا في قضاء صور جنوبي البلاد.

استهداف الطواقم

ولا يُعد هذا الاستهداف الأول للطواقم الصحية، إذ قتل الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، 6 مسعفين وأصاب آخرين في هجمات استهدفت طواقم صحية جنوبي لبنان.

وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، السبت، إن 9 مستشفيات تعرضت لاستهداف إسرائيلي منذ الثاني من مارس/آذار الجاري، بينها 5 خرجت عن الخدمة، إضافة إلى 18 استهدافا لمراكز إسعافية وتضرر 48 آلية.

وأضاف أن عدد القتلى من العاملين في القطاع الصحي بلغ 51 جراء الهجمات الإسرائيلية.

غارات إسرائيلية

وفي سياق متصل، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منزل في بلدة دبعال في قضاء صور جنوبي لبنان، كما استهدف أطراف بلدتي بباتوليه ودير قانون رأس العين في المنطقة نفسها.

وتعرضت بلدة البياضة ومدينة بنت جبيل جنوبي لبنان لقصف مدفعي كثيف، دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر.

ويأتي عدوان إسرائيل الموسع على لبنان ضمن تداعيات الحرب التي تشنها هي والولايات المتحدة على إيران، حليفة حزب الله منذ 28 فبراير/شباط الماضي، والتي خلفت مئات القتلى، أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني من العام التالي.