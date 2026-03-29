معاريف: هرتسوغ يطلب "توضيحات إضافية" بشأن العفو عن نتنياهو

أفادت مراسلة صحيفة معاريف الإسرائيلية آنا رايفا بارسكي أن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ طلب توضيحات وإكمال وثائق إضافية في إطار دراسة طلب العفو المقدم من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، تشمل مراجعة السوابق المتعلقة بمنح العفو أثناء الإجراءات الجنائية.

وذكرت الصحيفة أن طلب العفو أحيل إلى قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية، وأن هناك مراسلات عامة وآراء إضافية بشأنه قيد الدراسة، مشيرة إلى أن القصر الرئاسي أوضح أن طلب المعلومات لا يعكس تبني أي موقف محدد، وأن العملية لا تزال جارية ولم يتخذ أي قرار بعد.

ترمب يهاجم هرتسوغ

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد طالب في أكثر من مناسبة بإصدار عفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي يواجه تهما بالفساد، مهاجما الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ بقوله إنه يجب أن "يخجل من نفسه" لعدم منحه العفو.

وخلال فعالية في البيت الأبيض امتدح ترمب نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة في غزة- على "البلاء العظيم" الذي أبلاه في زمن الحرب.

وأضاف أن على الشعب الإسرائيلي أن يجعل هرتسوغ يخجل لعدم إصدار العفو عن نتنياهو، مشيرا إلى أنه "من المخزي ألا يُصدر عفوا، كان عليه أن ‌يصدره".

وتعليقا على تصريحات ترمب، أصدر مكتب الرئيس الإسرائيلي بيانا قال فيه إن العفو عن نتنياهو قيد المراجعة، وهرتسوغ سينظر في الطلب دون أي تأثير من ضغوط خارجية أو داخلية.

وأضاف أن طلب نتنياهو لا يزال تحت الفحص في وزارة العدل الإسرائيلية للحصول على رأي قانوني، وبمجرد اكتمال ‌هذه العملية سينظر الرئيس في الطلب.

وأوضح مكتب هرتسوغ أن "إسرائيل دولة ذات سيادة يحكمها القانون، وعلى خلاف الانطباع الذي ‌خلقته ‌تعليقات الرئيس ترمب، فإن الرئيس هرتسوغ لم يتخذ بعد أي قرار في هذه المسألة".

وذكرت نيويورك تايمز أن نتنياهو يثير الجدل مجددا بطلبه العفو من الرئيس إسحاق هرتسوغ، معتبرة الخطوة محاولة لصرف الأنظار عن قضايا الفساد المرفوعة عليه، وفق ما قاله أستاذ العلوم السياسية رؤوفين حزان.

ورأت الصحيفة أن نتنياهو يجيد تحريك جدول الأعمال السياسي، في حين رأى معارضون أن وعوده بتوحيد البلاد تنطوي على تهديد مبطن، محذرين من أن العفو قد يمنحه مساحة للانتقام ممن قادوا محاكمته.