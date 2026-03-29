مظاهرات أوروبية ضد دعم إسرائيل والحرب على إيران

شهدت العديد من العواصم الأوروبية، أمس السبت، احتجاجات ضد السياسات الخارجية للولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب وحربها على إيران، والدعم العسكري والسياسي المطلق لإسرائيل.

وندد المتظاهرون بالهجمات الأمريكية على إيران، والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان وإيران، ورددوا شعارات مثل "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا الهجمات الصهيونية".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، خلّفت ما لا يقل عن 1500 قتيل، أبرزهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها "قواعد ومصالح أمريكية" بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الهجمات عليها.

السويد

في العاصمة ستوكهولم، احتشد المتظاهرون في ميدان "أودنبلان" متجهين نحو البرلمان السويدي، وحملوا مجسمات لأطفال رضع ملفوفين بالأكفان لتمثيل الأطفال الذين قتلوا في غزة ولبنان.

وأدان المتظاهرون صمت الحكومة السويدية ودعم الولايات المتحدة للهجمات الإسرائيلية، مطالبين بوقف فوري للحرب.

هولندا

وفي مدينة لاهاي الهولندية، تركزت الاحتجاجات على الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، ورفع المتظاهرون لافتات تصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"المجرمين".

ودعا المتظاهرون الحكومة الهولندية لقطع علاقتها بإسرائيل والوقوف ضد انتهاك السيادة الإيرانية والقانون الدولي، معتبرين أن هذه الهجمات تزيد من خطر اشتعال المنطقة بالكامل.

بريطانيا

وفي العاصمة البريطانية لندن، شارك مئات الآلاف من الأشخاص في مسيرة لدعم لفلسطين وضد الهجمات على إيران، وأخرى مناهضة لليمين المتطرف.

ودعا للمظاهرة "حملة التضامن مع فلسطين"، وتجمع المتظاهرون بالقرب من حديقة "هايد بارك".

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وإيران ولبنان، إلى جانب لافتات كُتب عليها "أوقفوا قصف إيران"، و"فلسطين حرة"، و"غزة ليست وحدها"، و"أصدقاء إبستين ومرتكبو جرائم الحرب".

وبعد مشاركتهم في مسيرة دعم فلسطين، انضم المتظاهرون إلى مسيرة مناهضة لليمين المتطرف نظمتها تحالفات تضم عددا كبيرا من منظمات المجتمع المدني تحت اسم "توغاثر ألسيانس" (Together Alliance).

وشارك في المسيرة عدد كبير من السياسيين والنشطاء، من بينهم المغنية البريطانية بالوما فيث، وزعيم حزب الخضر زاك بولانسكي، وعمدة مانشستر آندي بورنهام، وعضوا البرلمان البريطاني داون باتلر وديان أبوت.

كما شارك أعضاء فرقة الموسيقى البريطانية "يو بي 40″، المعروفة بحملاتها المناهضة للفاشية في ثمانينيات القرن الماضي، دعمًا للمظاهرة.

إيطاليا

وفي إيطاليا، شهدت العاصمة روما وجزيرة صقلية مسيرات ضخمة تحت شعار "لا للملوك، لا لحروبهم"، استجابة لدعوات التظاهر في الولايات المتحدة تحت شعار "لا ملوك" ضد ترمب.

وقام المتظاهرون في روما بحرق الأعلام الأمريكية والإسرائيلية باستخدام المفرقعات، ونددوا بالقواعد العسكرية الأمريكية في صقلية.

وطالب المحتجون برحيل حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، وخروج إيطاليا من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدين رفضهم لـ"إمبريالية ترمب" التي تدفع العالم نحو حرب عالمية ثالثة.

إسبانيا

وفي العاصمة الإسبانية مدريد، خرج مواطنون أمريكيون مقيمون في مظاهرة ضد سياسات رئيسهم دونالد ترمب.

ودعت للمظاهرة منظمة "ديموكراتس أبرود" (Democrats Abroad) (مركزها الولايات المتحدة) تحت شعار "لا للغطرسة"، حيث طالبوا بحماية الديمقراطية من أفعال ترمب "غير القانونية" في الداخل والخارج.

ولم تقتصر المظاهرات على مدريد، بل شملت برشلونة وفالنسيا وإشبيلية، ودعوا أيضا لوقف "الإبادة الجماعية" في غزة.

اليونان

وفي العاصمة اليونانية أثينا، سار المتظاهرون نحو السفارة الأمريكية، مطالبين بإعادة كافة القوات والأسلحة اليونانية في الخارج إلى البلاد وعدم السماح للولايات المتحدة والناتو باستخدام القواعد على الأراضي اليونانية في الهجمات ضد إيران.

ألمانيا

وشهدت ساحة "بوتسدامر بلاتس" في العاصمة الألمانية برلين مظاهرة حاشدة بالتزامن مع الذكرى الـ50 لـ"يوم الأرض الفلسطيني" (30 مارس)، نددت بالدعم الأمريكي للهجمات على لبنان وإيران وفلسطين، ووضع المتظاهرون أحذية وملابس أطفال رمزية لتخليد ذكرى الضحايا.

النمسا

كما شهدت العاصمة النمساوية فيينا احتجاجات على الهجمات الأمريكية ضد إيران، وكذلك الهجمات التي تشنها إسرائيل على غزة ولبنان وإيران.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وإيران ولبنان، مرددين شعارات مثل "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا الهجمات الصهيونية". كما حملوا لافتة كُتب عليها "لا للإمبريالية ولا للصهيونية"، وتوجهوا في مسيرة إلى أمام سفارتي بريطانيا وألمانيا في فيينا.