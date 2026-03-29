أخبار|شفافية|مالي

السجن 20 عاما على رئيس وزراء مالي الأسبق وآخرين بقضية فساد

FILE - In this Tuesday, Sept. 10, 2019 file photo, Mali's prime minister Boubou Cisse waves to the press after his meeting with French president Emmanuel Macron at the Elysee Palace, in Paris, France. Cisse, who was believed to be sheltering with Mali's President Ibrahim Boubacar Keita, has urged soldiers to put down their arms and put the interests of the nation first after mutinous soldiers surrounded the private residence of Keita on Tuesday, Aug. 18, 2020 firing shots into the air and deepening fears of a coup attempt following several months of demonstrations calling for his resignation. (AP Photo/Francois Mori, File)
بوبو سيسي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا (أسوشيتد برس)
Published On 29/3/2026

حفظ

قضت محكمة استئناف في باماكو عاصمة مالي بسجن 5 متهمين لمدة 20 عاما في قضية فساد واسعة النطاق تتعلق بصفقات تسليح عسكري أُبرمت عام 2015، وأُطلق عليها اسم قضية "باراماونت-إمبراير"، في مشهد قضائي يُعَد الأبرز في تاريخ مالي الحديث.

وأصدرت الغرفة الجنائية المتخصصة أحكامها بالسجن 20 عاما بحق كل من رئيس الوزراء الأسبق بوبو سيسي، والوزير الأسبق تيمان هوبر كولييالي، وممادو إيغور دياري، وبابالي با، وممادو لامين دياكيتي، بعد إدانتهم بجرائم تزوير واستخدام وثائق مزورة، والفساد، والإضرار بالمال العام، وغسل الأموال.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وصدرت بحق 4 متهمين آخرين أحكام بالسجن 7 سنوات، في حين اكتفت المحكمة بالحكم على المقدم أمينتا دوهو بالسجن عاما واحدا مع غرامة مالية قدرها 5 ملايين فرنك أفريقي (نحو 8100 دولار) بتهمة غسل الأموال. في المقابل، برأت المحكمة 7 متهمين آخرين، من بينهم الجنرال محمان توري والمقدم نوهوم دابيتاو.

بواسطة الصحافة الأفريقية

وتعود جذور هذه القضية إلى عام 2015، حين أبرمت مالي عقدين ضخمين، الأول مع شركة "باراماونت" الجنوب أفريقية لاقتناء 36 مدرعة بقيمة 11 مليار فرنك أفريقي (نحو 17.8 مليون دولار)، والثاني مع شركة "إمبراير" البرازيلية للحصول على 6 طائرات حربية من طراز "سوبر توكانو" بقيمة 7.5 مليارات فرنك (نحو 12.1 مليون دولار). غير أن المعدات لم تُسلَّم قط، مما خلّف أضرارا تُقدَّر قيمتها الإجمالية بأكثر من 33 مليار فرنك أفريقي (نحو 53.4 مليون دولار).

وكان المتهمون الرئيسيون يتولون في تلك الحقبة مناصب حساسة في الدولة، إذ تعاقب بوبو سيسي وممادو إيغور دياري على وزارة الاقتصاد والمالية، بينما كان تيمان هوبر كولييالي يقود وزارة الدفاع، وبابالي با يرأس البنك المالي للتضامن. وشمل الملف أيضا كبار قادة الجيش، في مقدمتهم رئيس الأركان العامة ورئيس أركان سلاح الجو، فضلا عن مسؤولين في قطاعات التجهيز والمال والتموين.

إعلان

ولفت غياب عدد من المتهمين الرئيسيين عن قاعة المحكمة الأنظار، إذ صدرت بحق بوبو سيسي و3 آخرين مذكرات توقيف دولية، ورفضت المحكمة الاكتفاء بتمثيلهم عبر محاميهم خلال فترة غيابهم.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأفريقية

إعلان