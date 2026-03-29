ما رسالة إيران من ضرب مصنع الكيماويات في بئر السبع؟

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد حسن جوني إن استهداف إيران لمصنع للكيماويات قرب بئر السبع اليوم الأحد، ردا على قصف إسرائيل منشآت نووية إيرانية، هي "رسائل متبادلة على حافة الخطر".

وأعلن الإسعاف الإٍسرائيلي عن إصابة واحدة على الأقل بعد استهداف إيراني لمصنع كيماويات في بئر السبع. كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المصنع الذي استُهدف في بئر السبع يحتوي على مواد خطرة.

وأضاف العميد جوني أن التصعيد المتبادل بين إيران وإسرائيل يأتي في ظل المسار الدبلوماسي الجاري من أجل وقف الحرب، مشيرا إلى وجود تهديد باستهدافات أكثر خطورة بين الطرفين.

وأوضح أن إيران، وهي في موقع الرد على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، ترد حتى الآن على كل تهديد بتهديد موازٍ وبالمستوى نفسه، بما يؤكد -بحسب الخبير العسكري- أنها ما زالت لاعبا مؤثرا في هذه الحرب.

وأشار جوني إلى أن استهداف إيران لمصنع كيماويات في بئر السبع يثبت وجود دقة في الصاروخ الإيراني الذي عجزت الدفاعات الإسرائيلية عن التصدي له.

استهدافات مركزة

وبحسب ما جاء في الخريطة التفاعلية لعبد القادر عراضة، فإن استهداف إيران لمصنع كيماويات في بئر السبع يأتي بعد استهدافات مركزة في جنوب إسرائيل، إذ دوت صفارات إنذار في ديمونة حيث يوجَد المفاعل النووي الإسرائيلي، وفي النقب.

كما تركزت الاستهدافات الإيرانية على مواقع في شمال إسرائيل وعلى ميناء حيفا الذي يضم محطات حيوية للوقود والنفط.

يُذكر أن ضربات أمريكية إسرائيلية استهدفت في وقت سابق سلسلة منشآت صناعية وحساسة في إيران، من بينها مصانع للفولاذ والأسمنت ومنشآت مرتبطة بالبرنامج النووي، في تصعيد نوعي من حيث طبيعة الأهداف منذ بدء المواجهة الأخيرة.

وهدد الحرس الثوري الإيراني بالرد بالمثل على تلك الهجمات، في حين قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن إيران ستفرض ثمنا باهظا على "الجرائم الإسرائيلية".

إعلان

كما هدد الحرس الثوري باستهداف جامعات إسرائيلية وأخرى أمريكية في المنطقة ردا على هجوم استهدف جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا في طهران أمس السبت.