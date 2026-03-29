قطر ومصر تدعوان لاحتواء التصعيد الإقليمي لضمان أمن الطاقة

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال استقباله وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية.

وذكرت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد لوزير الخارجية المصري ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، وأهمية العودة إلى طاولة الحوار.

كما دعا إلى "تغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة".

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال اللقاء ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة، محذرا من "مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية، خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة"، بحسب الوزارة.

وبحسب بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أكد عبد العاطي خلال اللقاء "تضامن مصر الكامل ووقوفها مع دولة قطر وسائر الدول الخليجية الشقيقة في هذا الظرف الدقيق"، مجددا إدانة مصر الكاملة للاعتداءات المستمرة التي تتعرض لها دول الخليج، ومشددا على دعم مصر الكامل لأشقائها في هذا الإطار.

وتناول اللقاء بين الجانبين التداعيات السلبية للحرب الجارية على الاقتصاد العالمي وعلى دول المنطقة، والإجراءات التي تتخذها دولة قطر لحماية أمنها وتأمين منشآت الطاقة ودورة الحياة الاقتصادية الطبيعية، كما بحث الجانبان التحديات الحالية للاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتأثر سلاسل الإمداد العالمية.