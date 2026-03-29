غروسي: الضربات العسكرية لن توقف القدرات النووية ولا غنى عن الدبلوماسية

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن المواجهة المستمرة منذ أكثر من 20 عاما بشأن البرنامج النووي الإيراني لا يمكن حلها إلا بعملية دبلوماسية، وهو أمر "لا غنى عنه" بالنسبة له.

وأضاف في حديثه لشبكة تلفزيون الصين الدولية (cgtn) أنه حتى إذا أدت الضربات العسكرية إلى قصف بعض المواقع النووية وتدميرها فإن القدرات ستبقى موجودة دائما.

وحث غروسي الولايات المتحدة وإيران على استئناف المفاوضات -بعد فشل محادثات جنيف– من أجل التوصل إلى حل دائم، وأكد أن الوكالة الدولية كانت منخرطة لوقت طويل في هذه المحادثات، وكانت تدعم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين.

وأكد المدير العام للوكالة أنه يؤمن بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، مكررا حث الدول المنخرطة على العودة إلى طاولة المفاوضات لمحاولة إيجاد حل على المدى البعيد.

يُذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية جددت -قبل يومين- دعوتها جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتجنب أي أخطار جرّاء التصعيد في الشرق الأوسط.

ودعا غروسي في منشور على حسابه بمنصة إكس إلى "ضبط النفس لتفادي أي خطر بوقوع حادث نووي بالمنطقة"، لافتا إلى عدم تسجيل أي ارتفاع في مستويات الإشعاع خارج منشأة "شهيد رضائي نجاد" لإنتاج اليورانيوم الخام في إيران.

ويأتي ذلك بعد أن استهدفت ضربات إسرائيلية منشأتين نوويتين إيرانيتين إحداهما لمعالجة اليورانيوم، كما استهدفت أحد أكبر مصانع الصلب ومحطة كهرباء ومواقع نووية مدنية وبنى تحتية أخرى في إيران.