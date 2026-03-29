مسؤولون أمريكيون يكشفون تفاصيل العملية البرية المحتملة في إيران

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم أن وزارة الحرب (البنتاغون) تستعد لشن عملية برية محتملة في إيران، قد تؤدي لاحتلال جزيرة خارك الإيرانية.

وقالت الصحيفة إن العملية التي تجري دراستها قد تستغرق شهرين ولن تكون غزوا واسعا، وإنها ستتم عبر مزيج من العمليات الخاصة ووحدات المشاة.

وتهدف العملية -حسب ما نقله مراسل الجزيرة في واشنطن مراد هاشم- للسيطرة على جزيرة خارك التي يجري تصدير 90% من النفط الإيراني منها، والتي تمنح طهران أيضا قدرة على وقف الملاحة بمضيق هرمز.

كما تهدف العملية -وفق ما نقله هاشم عن الصحيفة الأمريكية- إلى تدمير الأسلحة الإيرانية الموجودة على الساحل الإيراني، والتي سبق أن أعلن الرئيس دونالد ترمب تدميرها بشكل كامل.

وتحدثت الصحيفة عن المخاطر التي سيواجهها الجنود الأمريكيون خلال تنفيذ العملية، في حين قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن البنتاغون يضع خيارات أمام الرئيس، وإن هذه الاستعدادات لا تعني أن الرئيس اتخذ قرارا.

وكان ترمب قال في وقت سابق إنه لم يتخذ قرارا التدخل البري في إيران بعد، وإنه لن يبلغ أحدا في حال قرر الإقدام على هذه الخطوة.

كما قال وزير خارجيته ماركو روبيو لنظرائه في مجموعة السبع إن الولايات المتحدة لا تخطط لأي عمل بري في إيران.

رفض داخلي

وتواجه هذه العملية المحتملة رفضا في أوساط المشرعين الأمريكيين الديمقراطيين وبعض الجمهوريين خشية التورط في حرب أكبر، كما قال هاشم.

وتشير آخر الاستطلاعات إلى أن 62% من الأمريكيين يرفضون أي تدخل بري في إيران، في حين يرفض 61% منهم الحرب بصفة عامة، وفق مراسل الجزيرة.

وخلال الأيام الماضية، تحدثت تقارير عن الإعداد لضربة واسعة في حال فشل المسار الدبلوماسي تمهيدا لإعلان ترمب الانتصار، وترك إعادة فتح مضيق هرمز للمجتمع الدولي.