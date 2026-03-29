صاروخ إيراني يستهدف مصنعا يحوي مواد خطرة بإسرائيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صاروخا إيرانيا استهدف، عصر اليوم الأحد، مصنعا للكيميائيات قرب بئر السبع، في جنوب إسرائيل.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الهجوم أصاب مصنعا للكيميائيات، وأكدت أن المنشأة المستهدفة تحوي مواد خطرة.

وأضافت الهيئة، في تقرير لاحق، أن السلطات الإسرائيلية فرضت طوقا أمنيا على محيط المصنع المستهدف، وقررت إخلاء المنطقة من السكان بإجراء احترازي.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي تسجيل إصابة واحدة على الأقل جراء الاستهداف الإيراني للمصنع، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الإصابات أو حجم الأضرار.

من جانبه، حذّر الدفاع المدني الإسرائيلي من الاقتراب من محيط مصنع الكيميائيات الذي استهدفته إيران، داعيا السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة.

كما أعلنت وزارة البيئة الإسرائيلية أنها وجّهت طواقمها المختصة إلى الموقع للتحقق من الأضرار وتقديم المساعدة.

وأفادت القناة الـ12 العبرية بأن فرق الإطفاء الإسرائيلية تعمل على السيطرة على حرائق اندلعت في مصنع كيميائيات في بئر السبع، بعد إصابته بضربة مباشرة.

وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بأن إيران أطلقت ثلاث دفعات صاروخية خلال أقل من نصف ساعة، استهدفت جنوب إسرائيل، بما في ذلك ديمونة وبئر السبع، إضافة إلى مناطق في تل أبيب الكبرى.

من جانبها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب ومناطق واسعة من وسط إسرائيل، بالتزامن مع رصد عمليات إطلاق صواريخ من إيران باتجاه تلك المناطق، كما أعلنت إطلاق صفارات الإنذار في بئر السبع وديمونة ومناطق واسعة من جنوب إسرائيل.

ويأتي استهداف المصنع الإسرائيلي بصواريخ إيرانية بعد يومين من هجمات إسرائيلية واسعة استهدفت عددا من المصانع والمنشآت الحساسة بإيران، فقد استهدفت إسرائيل، يومي الخميس والجمعة، منشآت رئيسية لإنتاج الحديد والصلب في إيران، ومواقع صناعية أخرى، وهو ما اعتبرته طهران تصعيدا خطيرا، وقالت إنه سينقل الحرب إلى مرحلة جديدة.