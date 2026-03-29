دمار ونزوح في بلدة سحمر اللبنانية بسبب الغارات الإسرائيلية

تنقلت مراسلة الجزيرة كاترين حنا إلى بلدة سحمر في منطقة البقاع الغربي شرقي لبنان وعاينت آثار الدمار الهائل الذي خلفته الغارات الإسرائيلية المتواصلة على هذه المنطقة وغيرها من مناطق الجنوب اللبناني.

ومن أمام أحد البيوت المدمرة تحدثت الحاجة رحمة للجزيرة عن فقدان حفيدها وزوجة ابنها، بعد أن قصف بيت العائلة بصاروخ إسرائيلي.

وتقول الحاجة وهي تذرف الدموع إنه لم يبق من هذه الأسرة سوى الأب وابنته وهما مصابان ويتعالجان في أحد مستشفيات البقاع.

وخرق بكاء الحاجة رحمة السكون المريب الذي يلف البلدة، فحي بكامله لم يعد صالحا للعيش بعد أن قتل كثيرون من السكان ودمرت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي البيوت والممتلكات.

وتنطبق الحال نفسها على عشرات البلدات في مختلف أنحاء البقاع، التي تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف منذ أسابيع.

سكان ينزحون

وغادر آلاف السكان في منطقة البقاع بيوتهم وتوجهوا إلى مراكز إيواء، حيث امتلأت المدارس بعشرات العائلات، من بينها مدرسة الهدى في بلدة الكرك في منطقة زحلة.

وتقول سيدة إنهم غادروا بيوتهم بسبب القصف الكثيف. ووسط استمرار القصف تتزايد أعداد النازحين، لكن وسط ظروف صعبة، كما عبّر أحدهم، خاصة أن لا مؤشر على عودة قريبة لديارهم.

يذكر أن الغارات الإسرائيلية تتواصل على مناطق متفرقة في لبنان، مخلفة خسائر بشرية ودمارا واسعا، ومثيرة مخاوف من تصعيد أكبر في الأيام المقبلة، يرتبط بحسابات ميدانية وإقليمية متداخلة.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الجاري، أوقع القصف الإسرائيلي على لبنان نحو 1150 قتيلا وأكثر من 3300 جريح، بحسب البيانات الرسمية.