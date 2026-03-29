جنود أمريكيون يعلنون إسلامهم بسبب الحرب على إيران.. ما الحقيقة؟

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حصد آلاف المشاهدات، يظهر مجموعة من الجنود بزي عسكري داخل مسجد، وقالوا إنهم يعلنون إسلامهم.

وربط ناشرو المقطع المشهد بتأثر هؤلاء الجنود بالحرب الجارية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، في سياق يوحي بأن التحولات الدينية جاءت نتيجة أحداث المعارك الأخيرة.

بعد إجراء عملية تحقق عبر التحليل البصري والبحث العكسي عن الفيديو، تبيّن أن الادعاء مضلل، وأن المقطع لا علاقة له بالحرب الحالية.

ويعود الفيديو إلى جنود روس في مسجد بالعاصمة الروسية خلال شهر رمضان الماضي.

ويلفت الانتباه في الفيديو الطابع المعماري للمسجد، حيث تظهر قباب مزخرفة وثريات كبيرة وتصميم داخلي مميز.

وبمقارنة هذه التفاصيل مع صور منشورة لأشهر المساجد، يظهر تطابق واضح مع مسجد موسكو الكبير.

ويعتمد الادعاء على إخراج الفيديو من سياقه الأصلي، وربطه بأحداث جارية لإضفاء مصداقية زائفة عليه. ولا توجد أي دلائل موثوقة تشير إلى أن جنودا أعلنوا إسلامهم داخل مسجد بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية.

وتدخل الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية على إيران شهرها الثاني في تصاعد مستمر. ففي اليوم الـ30 من الحرب، شنت طهران هجوما صاروخيا على جنوب إسرائيل، وسط دوي صفارات الإنذار في ديمونة وإعلان الجيش الإسرائيلي سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة.

في حين كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون يستعد لأسابيع من العمليات البرية في إيران، لكنها لن تصل إلى حد الغزو الكامل.