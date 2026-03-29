توسع الغارات على الحشد الشعبي إلى محافظات عراقية أخرى

توسعت الهجمات الجوية التي تستهدف الفصائل العراقية وامتدت إلى محافظات أخرى على غرار واسط (جنوب) وصلاح الدين (شمال)، في تصعيد يعكس استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران على المنطقة برمتها.

ومنذ اندلاع الحرب على إيران قبل شهر، تتعرّض مقار لهيئة الحشد الشعبي ولفصائل عراقية مسلحة لغارات تنسب إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين تستهدف هجمات تتبناها فصائل عراقية مصالح أميركية، وتنفّذ إيران ضربات ضد مجموعات كردية إيرانية معارضة متمركزة في إقليم كردستان.

وفي آخر التطورات الميدانية على الساحة العراقية، استهدفت غارة جوية مقرا للحشد الشعبي بقضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، مثلما أعلن مصدر في إعلام الحشد.

كما قال مصدر في الشرطة العراقية للجزيرة إن قصفا جويا استهدف موقعا للحشد الشعبي في منطقة الرشيدية بالموصل في محافظة نينوى شمالي العراق.

وأعلن الحشد الشعبي مساء السبت مقتل 3 من عناصره في قصف على مقر لهم في محافظة كركوك بشمال العراق.

وفي المقابل، استهدفت مسيّرة أحد منازل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني في محافظة دهوك، بعد ظهر أمس السبت، بحسب سلطات الإقليم، كما أفادت مصادر بأن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيّرة بالقرب من قاعدة لمقاتلي البيشمركة في المحافظة.

وقال مراسل الجزيرة في بغداد عمر الحاج إن الاستهدافات امتدت إلى محافظات عراقية أخرى، مثل صلاح الدين وواسط، بعدما شهدت الأنبار خلال الأسبوع الماضي عمليات مكثفة واستهدافات للحشد الشعبي، كما طالت الاستهدافات مقار للشرطة.

وأضاف الحاج أن طائرة مسيّرة سقطت فجر اليوم وسط حي الكرادة بالقرب من ساحة الواثق في بغداد.

مبادرات التهدئة

وتتوسع الهجمات الجوية على الفصائل العراقية رغم مبادرات للتهدئة طرحتها الفصائل التي غالبا ما تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد ومراكز انتشار القوات الأجنبية ومراكز في شمال العراق.

إعلان

وأعلنت الفصائل العراقية المسلحة أمس أنها جددت هدنة سابقة من 5 أيام، لكن هذه الهدنة لا تشمل -بحسب مراسل الجزيرة- مراكز عسكرية، باعتبار أن هذه الفصائل أعلنت في بيانات مختلفة عن تنفيذ عشرات العمليات ضد ما تسميها المصالح والقواعد العسكرية الأمريكية.

واللافت أن العمليات التي تنفذها الفصائل المسلحة ضد ما تسميه المصالح الأمريكية امتدت إلى دول الجوار وخاصة الأردن وسوريا، بحسب مراسل الجزيرة.

وفي السياق، أعلن سيبان حمو، نائب وزير الدفاع السوري الأحد أن قواته صدّت هجوما بطائرات مسيّرة انطلقت من العراق وكانت تستهدف قاعدة أمريكية في شمال شرقي سوريا.

وكانت السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر والأردن دعوا وقت سابق العراق إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل والمليشيات والمجموعات المسلحة" نحو أراضيها. في حين أعلن العراق الخميس رفضه أي اعتداء يطال هذه الدول من أراضيه.

وأصبح العراق إحدى ساحات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت يوم 28 فبراير/شباط الماضي، إذ تتوالى الغارات الأمريكية على مقار لفصائل عراقية مسلحة بما فيها هيئة الحشد الشعبي التي تُعد جزءا من المنظومة الأمنية في العراق.