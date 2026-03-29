تقدم إسرائيلي نحو نهر الليطاني ونتنياهو يوجه بتوسيع المنطقة العازلة جنوبي لبنان

تشهد جبهات جنوب لبنان تطورات ميدانية متسارعة، مع إعلان مصادر عسكرية لبنانية تقدم القوات الإسرائيلية في عدة محاور باتجاه نهر الليطاني، وسط تبادل مكثف للهجمات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وتواصل الغارات الجوية على مناطق مختلفة.

فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه وجه بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة الحالية في جنوب لبنان.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل مصرّة على إحداث تغيير جذري في الوضع على الجبهة الشمالية.

وأفاد مصدر عسكري لبناني للجزيرة بأن القوات الإسرائيلية تقدمت إلى محيط نهر الليطاني من جهة بلدة القنطرة عند منطقة المحيسبات، كما وصلت إلى أحد متفرعات مجرى النهر في القطاع الشرقي.

ووفق المصدر ذاته، فقد توسع التقدم ليشمل القطاع الأوسط، حيث وصلت القوات إلى بلدة رشاف وتمركزت بين بلدتي صربين وبيت ليف.

وفي القطاع الغربي، أعلن المصدر العسكري دخول القوات الإسرائيلية إلى بلدة البياضة وتثبيت مواقع داخلها، في حين نفذت التفافا عسكريا على بلدة عيترون وصولا إلى أطراف وادي السلوقي، في مؤشر على محاولة تطويق مواقع إستراتيجية في المنطقة الحدودية.

مواجهات ميدانية

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة هجمات على القوات الإسرائيلية، مؤكدا تفجير عبوتين ناسفتين بقوة متسللة في بلدة عيناتا من جهة عيترون، واستهداف دبابتي ميركافا. كما أشار إلى تنفيذ ضربات إضافية باستخدام صواريخ موجهة وطائرات مسيّرة استهدفت دبابات إسرائيلية في بلدة البياضة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش أنه نفذ خلال الليلة الماضية هجمات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في بيروت ومناطق أخرى من لبنان، مشيرا إلى تدمير منصة لإطلاق الصواريخ في منطقة البقاع، إضافة إلى مخازن ذخيرة داخل العاصمة.

وفي سياق متصل، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن الدفاعات الجوية تتصدى لطائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى.

ميدانيا، واصل الطيران الإسرائيلي تنفيذ غارات على عدة مناطق جنوبية، حيث استهدفت غارة بلدة حبوش، وأخرى مدينة بنت جبيل، التي شهدت أيضا سقوط قتيل من طواقم الإسعاف جراء قصف استهدف سيارة إسعاف، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

إقليميا، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية إسقاط سبع طائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه خلال الليلة الماضية في منطقة الشرق الأوسط.