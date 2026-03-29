بيانات ملاحية.. تعطل طائرة تزود بالوقود أمريكية جوا في إسرائيل

أظهرت بيانات ملاحية من منصة "فلايت رادار" المتخصصة في تتبع حركة الطيران أن الطائرة من طراز بوينغ كيه سي-135 آر ستراتوتانكر وتحمل رقم التسجيل "63-8018" هبطت اضطراريا في مطار بن غوريون.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية عبر حسابها على تليغرام إن طائرة أمريكية للتزويد بالوقود اضطرت إلى الهبوط في مطار بن غوريون بعد تعرضها لعطل، مع إرسالها نداء استغاثة.

وبحسب مسار الرحلة، واصلت الطائرة تحليقها شرقا قبل أن تنفذ التفافا وتعود باتجاه الغرب، ثم هبطت في مطار بن غوريون بعد نحو 3 ساعات من إقلاعها.

كما أظهرت البيانات بث الطائرة الرمز "7700"، وهو الرمز الدولي المستخدم للإشارة إلى حالة الطوارئ العامة.

وتستطيع طائرة بوينغ كيه سي-135 آر ستراتوتانكر حمل ما يصل إلى نحو 90 طنا من الوقود في الرحلة الواحدة، بحسب الموقع الرسمي للقوات الجوية الأمريكية.

وفي اليوم الـ30 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، شنت طهران هجوما صاروخيا على جنوب إسرائيل، وسط دوي صفارات الإنذار في ديمونة، وإعلان الجيش الإسرائيلي سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة.