الأقصى مغلق منذ 30 يوما.. المآذن صامتة بلا صلاة ولا قيام

لليوم الثلاثين على التوالي، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك، ومنع المصلين من الوصول إليه، بذريعة حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد إثر الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، المستمرة منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

وقررت سلطات الاحتلال الإبقاء على إغلاق المسجد الأقصى حتى 15 أبريل/نيسان 2026، في خطوة تُعدّ الأطول منذ احتلال القدس عام 1967، وفق ما أبلغت به الأوقاف الإسلامية في المدينة.

قيود صارمة

وأظهرت مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي فرض قيود حالت دون إقامة صلاة الجمعة الماضية في المسجد الأقصى، حيث انتشرت الشرطة الإسرائيلية بكثافة عند مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد، مما اضطر المئات إلى أداء الصلاة في الشوارع القريبة.

كما وثّق ناشطون مقطع فيديو يُظهر مُسِنّا في شوارع مداخل البلدة القديمة وهو يدعو المواطنين والمصلين: "الأقصى يناديكم، الأقصى في خطر، شدوا الرحال يا عالم على الأقصى، الزحف على الأقصى".

ولم تقتصر إجراءات التضييق على المسلمين، بل طالت المقدسات المسيحية أيضا، إذ استمر إغلاق كنيسة القيامة أمام المصلين والزوار، مما يعكس سياسة شاملة لعزل المدينة المقدسة عن محيطها.

غضب النشطاء والمدونين

مع مرور شهر كامل على إغلاق المسجد الأقصى، واصل النشطاء والمدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي التعبير عن رفضهم واحتجاجهم، مؤكدين استنكارهم لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد المبارك، ومسلطين الضوء على استمرار التضييق على حرية العبادة في المدينة المقدسة.

وأشار مغردون إلى أن أسباب وحجج سلطات الاحتلال لإغلاق المسجد الأقصى واهية وكاذبة، وكتب أحدهم: "يكاد العقل يطيش والله، المسجد الأقصى المبارك مغلق منذ 30 يوما، فلا صلاة تُقام ولا أذان يُرفع، والأمة نائمة كأنها لا ترى ولا تسمع، أيُّ خذلان هذا".

وأضاف آخرون: "30 يوما والمآذن صامتة في مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم… هذا ليس خذلانا عاديا، بل هو موت سريري لضمير الأمة. الأقصى لا يحتاج لدموعنا، بل لرجال استبسلوا لحمايته كما فعل أجدادهم. عذرا يا قدس، فقد استبدلنا التلبية بالصمت".

وأشار مغردون آخرون إلى أن حالة الصمت تجاه ما يمر به الأقصى لا تقتصر على جهة بعينها، مؤكدين أن المقدسات أمانة في عنق الجميع بلا استثناء، متسائلين: "شهر كامل بلا صلاة، ولا قيام، حتى في الجمعة اليتيمة من رمضان، ليلة القدر، وعيد الفطر… إلى متى سيبقى هذا الصمت المطبق؟".

ورأى متابعون أن الصمت، وغياب موقف عربي وإسلامي فاعل، شجّع الاحتلال على تمديد إغلاق المسجد الأقصى، رغم أن ذريعة "حالة الطوارئ" لا تنطبق على مساجد ومواقع ومناطق أخرى في القدس.

فرض الوجود الاستيطاني على الحضور الإسلامي

وحذّر ناشطون ومختصون من أن المسجد الأقصى يمر في أخطر مراحله منذ عقود، وسط محاولات حكومة الاحتلال لفرض واقع جديد، عبر تمديد ساعات الاقتحام إلى 9 ساعات يوميا لليهود، مقابل 9 ساعات للمسلمين، في محاولة لترسيخ "التقسيم المتساوي" داخل المسجد الأقصى، تمهيدا لفرض واقع جديد يفرض الوجود الاستيطاني على الحضور الإسلامي.

وأضافوا أن التحضير لفرض التقسيم الزماني الكامل يشمل جعل الوجود اليهودي جزءا دائما من برنامج اليوم داخل الأقصى، بما يمهد لاحقا لتغييرات أكبر في الوظيفة الدينية للمكان.

وأشاروا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إعادة استباحة منطقة دار الحديث والساحة الشرقية، والتضييق على المصلين في باب الرحمة، بهدف السيطرة الكاملة على القسم الشرقي من المسجد، باعتباره أحد المناطق المرشحة لتهويد وتقسيم المكان.