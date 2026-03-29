اضطرابات جوية في سانت بطرسبورغ بعد تهديد مسيّرات أوكرانية

شهد مطار سانت بطرسبورغ (مطار بولكوفو) الروسي اضطرابات واسعة، مما أدى إلى إغلاق المجال الجوي بصورة مؤقتة، وتحويل الطائرات إلى مطارات بديلة، بسبب تهديد مسيّرات أوكرانية.

وأظهرت بيانات ملاحية من منصة "فلايت رادار" تحليق عدد من الطائرات في مسارات دائرية، وإلغاء مناورة الهبوط في المطار، قبل التوجه إلى مطارات بديلة مجاورة.

وأعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي اليوم الأحد إدخال قيود مؤقتة على استقبال وإقلاع الطائرات في مطار بولكوفو الدولي في سانت بطرسبورغ.

وجاء في بيان الوكالة: "تم إدخال قيود مؤقتة على استقبال وإقلاع الطائرات في مطار بولكوفو، وهذه القيود ضرورية لضمان سلامة الرحلات".

وأفادت صحف روسية بتعرض المطار للإغلاق عدة مرات خلال الشهر الجاري، نتيجة تنبيهات بتهديدات من طائرات بدون طيار، مما أدى إلى تأخيرات وإلغاءات كبيرة في الرحلات الجوية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إسقاط 203 مسيرات أوكرانية في أجواء عدد من المقاطعات الروسية خلال الليل، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

وصعّدت القوات الأوكرانية من هجماتها بالمسيرات على مصافي النفط وطرق التصدير الروسية في الأسابيع الأخيرة، في محاولة لإضعاف اقتصاد الحرب الروسي، في وقت تشهد فيه محادثات السلام برعاية واشنطن حالة من الجمود.