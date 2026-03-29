استطلاع: 57% من الشباب الإسرائيلي يخشون المستقبل و30% يدرسون الهجرة

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي حديث أن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ألقت بظلالها الثقيلة على الأجيال الشابة في إسرائيل، إذ عبر 57% منهم عن شعورهم بعدم اليقين والغموض اتجاه مستقبلهم، في حين يدرس نحو 30% منهم خيار مغادرة البلاد.

وبحسب نتائج الاستطلاع -الذي أجرته منظمة "ألوما" الإسرائيلية غير الحكومية المعنية بدعم الشباب، ونشره موقع "والا" الإسرائيلي الأحد- فإن نحو 30% من الشباب المشاركين أكدوا أنهم "فكروا أو يفكرون فعليا في مغادرة إسرائيل" هربا من التداعيات المستمرة للحرب.

ولم يقتصر القلق بين الشباب الإسرائيلي على الهاجس الأمني والوجودي، بل امتد ليضرب استقرارهم اليومي ومساراتهم الحياتية، إذ أفاد 64% من المستطلعة آراؤهم بتضرر برامجهم التعليمية أو توقفها كليا بسبب الأوضاع الراهنة، وأبدى 25% قلقا بالغا إزاء تدهور وضعهم المالي.

وفي مؤشر على أزمة ثقة حادة بين الجيل الشاب ومؤسسات الدولة، أوضح 74% من المشاركين أنهم يشعرون بأن "الدولة لا تراهم ولا تهتم بمستقبلهم إطلاقا".

ولم يوضح موقع "والا" في تقريره تاريخ إجراء الاستطلاع أو حجم العينة المشاركة فيه.

وتأتي هذه الأرقام المتشائمة في خضم الحرب الواسعة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مئات، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي.

وفي إطار ردها على الغارات، تشن طهران هجمات انتقامية بالصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه أهداف داخل إسرائيل، كما وسعت دائرة ردها باستهداف ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية بالمنطقة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، في تصعيد قوبل بتنديد رسمي من الدول المستهدفة.